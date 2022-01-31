قبل مواجهة أستراليا‭ ‬الحاسمة.. منتخب عمان يعلن إصابتين جديدتين بكورونا

‬أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الإثنين اكتشاف إصابتين جديدتين بكوفيد-19 في صفوف المنتخب الوطني قبل مباراة حاسمة أمام أستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقال الاتحاد العماني على موقع ”تويتر“: ”أظهرت فحوصات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت لبعثة منتخبنا الوطني صباح اليوم استعدادا لمواجهة أستراليا حالتي إصابة هما زاهر الأغبري ومحسن الخالدي إضافة إلى عدد من الإصابات ضمن الطاقم الفني الأمر الذي سيحول دون مشاركتهم غدا“.

📃 فحوصات كورونا التي تسبق مواجهة الغد تكشف عن حالات إصابة جديدة في صفوف الأحمر.

بالشفاء العاجل للجميع 🙏🏻 pic.twitter.com/JNby6HuQGC — OFA – Official Page (@OmanFA) January 31, 2022

وأضاف: ”لذا وحفاظا على سلامة اللاعبين وعملا بالإجراءات الملزمة التي وضعها كل من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والإجراءات المعمول بها محليا في سلطنة عمان تم إخضاع المعنيين للحجر الصحي“.

ويتطلع منتخب عمان للفوز على ضيفه الأسترالي غدا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتتصدر السعودية المجموعة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات مقابل 15 لليابان و14 لمنتخب أستراليا وسبع نقاط لعمان صاحبة المركز الرابع.

وتشكل مواجهة أستراليا فرصة أخيرة لمنتخب عمان من أجل العودة في المنافسة أو على الأقل الحصول على المركز الثالث المؤهل للملحق القاري. بينما تأمل أستراليا في مواصلة مطاردة السعودية واليابان وذلك قبل مواجهة اليابان المهمة في الجولة التالية.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وفي الـ7 مباريات التي لعبها منتخب عمان في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 فاز على اليابان 1/0 وعلى فيتنام 3/1، في حين خسر من السعودية مرتين (في كل مرة 0/1) وأمام أستراليا واليابان بنتيجة 0/1 في كل مرة، وتعادل 1/1 مع الصين.

وبعد مواجهة أستراليا غدا الثلاثاء من المقرر أن يلعب منتخب عمان مع فيتنام يوم الخميس 24 مارس وأمام الصين يوم 29 مارس.

ولم يسبق لمنتخب عمان المشاركة في كأس العالم من قبل علما أنه شارك في 4 نسخ في كأس أمم آسيا أعوام 2004 و2007 و2015 و2019، وودع ثلاث مرات من الدور الأول في حين وصل إلى دور الـ16 في نسخة 2019.