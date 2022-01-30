الهلال السوداني يعلن تعاقده رسميا مع عبدول أجاجون قادما من كيب تاون

أتم نادي الهلال السوداني تعاقده رسميا مع عبدول أجاجون قادما من صفوف كيب تاون الجنوب أفريقي.

وأشار نادي الهلال في بيان رسمي، يوم الأحد، إلى أن الصفقة قد تمت بناء على توصة من الطاقم الفني للنادي، قبل أن تكتمل الصفقة بشكل رسمي فجر اليوم عن طريق محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس لجنة التطبيع بالنادي.

عبدول والذي يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح، سبق له اللعب على المستوى الدولي مع منتخب نجيريا للشباب.

ويجيد عبدول أجاجون مركز صانع الألعاب والجناح، وشارك مع منتخب بلاده النيجيري على مستوى الشباب، وشارك معهم في 19 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.

فيما خاض مع فريقه كيب تاون بمختلف المسابقات 24 مواجهة، أحرز 6 أهداف، ولم يصنع أي أهداف، بينما خاض خلال مسيرته الكروية في 243 مباراة، سجل 35 هدفًا، وصنع 16 تمريرة.

ويستعد الهلال للمشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأوقعت القرعة الهلال في المجموعة الأولى، بجانب كل من المريخ، والأهلي، وماميلودي صن داونز.

ويفتتح الهلال مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة صن داون، يوم الجمعة 11 فبراير المقبل.

بينما يلتقي الهلال في الجولة الثانية مع الأهلي يوم الجمعة 18 فبراير، وستكون المواجهة دون جمهور كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.

وكان نادي الهلال أعلن يوم الخميس الماضي، استمرار مهاجمه المميز ياسر مزمل، حيث وقع الأخير على عقد جديد مدد به عقده الساري مع النادي لعام إضافي.

وبعد تمديد العقد سيستمر ياسر مزمل في نادي الهلال السوداني حتى يناير 2025.

وكان نادي الهلال السوداني قد تعاقد مع ياسر مزمل في الموسم الماضي، قادما من نادي الأهلي شندي.