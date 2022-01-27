منتخب إيران يهزم العراق ويتأهل إلى كأس العالم 2022

خسر المنتخب العراقي 0/1 أمام منافسه المنتخب الإيراني في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وبهذه النتيجة ضمن منتخب إيران التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

#إيران تتقدم بالهدف الأول عن طريق مهدي طارمي الذي استغل خطأ دفاعياً بالدقيقة 48#إيران_العراق#أبوظبي_الرياضية Asia 2 pic.twitter.com/eP9GYr3Aec — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2022

وعلى ملعب آزادي انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يسجل مهدي طارمي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 48، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا فشلًا فادحًا للعراق في خط الدفاع.

وجدد المنتخب الإيراني فوزه على منتخب العراق، حيث سبق أن فاز 3/0 في مباراة الذهاب.

ورفع الفوز رصيد منتخب إيران إلى 19 نقطة من 7 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في المقابل يملك منتخب العراق 4 نقاط فقط من 7 مباريات، ويحتل المركز الخامس (قبل الأخير).

وفاز منتخب إيران للمرة السادسة، في حين تعادل مرة وحيدة ولم يخسر، في المقابل خسر منتخب العراق للمرة الثالثة، وتعادل 4 مرات، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل المجموعتين الأولى والثانية، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ومن المقرر أن يحل منتخب العراق ضيفًا على لبنان، يوم الثلاثاء الأول من فبراير، ثم يلعب مع الإمارات، يوم الخميس 24 مارس، قبل أن يخوض الجولة الأخيرة بمواجهة سوريا، يوم 29 مارس.

في حين يلعب المنتخب الإيراني في آخر 3 جولات مع الإمارات، ثم مع كوريا الجنوبية، وأخيرًا لبنان.

نتائج مباريات المنتخبين

وتقابل المنتخبان في 22 مناسبة رسمية وودية قبل مواجهة، اليوم الخميس، ولكن منتخب إيران يتفوق بشكل واضح برصيد 13 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات، و5 انتصارات عراقية.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد شهد فوزًا عريضًا لصالح منتخب إيران بنتيجة 3-0، يوم 7 سبتمبر الماضي، على ملعب (خليفة) الدولي في العاصمة القطرية الدوحة ضمن التصفيات المونديالية.

وكان اللقاء الأول بين المنتخبين في كأس الأمم الآسيوية، العام 1972، واللافت أنه انتهى بنفس النتيجة أيضًا لصالح منتخب إيران.

وكان آخر فوز للعراق على حساب إيران، يوم 14 نوفمبر 2019، بنتيجة 2-1 في التصفيات المشتركة المؤهلة لأمم آسيا 2023 والمونديال.

وتقابل المنتخبان من قبل في تصفيات مونديال 1994، وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1، كما تقابلا في تصفيات مونديال 2002، وفاز منتخب إيران ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-1.

وتقابل المنتخبان أيضًا في التصفيات المشتركة لأمم آسيا، والمرحلة الأخيرة للمونديال، وفاز منتخب العراق بنتيجة 2-1، وتفوق منتخب إيران بنتيجة 1-0، ثم تفوق المنتخب الإيراني بنتيجة 3-0 في الدور الأول للمرحلة الأخيرة.