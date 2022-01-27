منتخب كوريا الجنوبية يهزم لبنان 1/0 ويقترب من التأهل إلى كأس العالم 2022

استقبل منتخب لبنان هدفًا في نهاية الشوط الأول، ليخسر على أرضه 0/1 من منتخب كوريا الجنوبية الذي أصبح على أعتاب التأهل لكأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الخميس.

وفي غياب الثنائي المصاب سو هيونغ-مين وهوانغ هي-تشان سجل تشو جوي-سونغ هدف اللقاء الوحيد لفريق المدرب باولو بينتو في صيدا.

وصعد منتخب كوريا الجنوبية لصدارة المجموعة الأولى مؤقتًا برصيد 17 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطة واحدة عن منتخب إيران الذي تستضيفه العراق في وقت لاحق اليوم.

وسيضمن منتخب كوريا الجنوبية التأهل إلى كأس العالم إذا لم يفز منتخب الإمارات على سوريا في دبي، في وقت لاحق اليوم، أو سيخوض الملحق على الأقل.

وهذه الخسارة الرابعة لمنتخب لبنان بالمجموعة ليبقى في المركز الرابع ولديه 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وأحرز ”تشو“ الهدف الوحيد حين حول تمريرة هوانغ أوي-جو العرضية إلى الشباك من مسافة قريبة.

ولم يكن الفريق اللبناني فريسة سهلة إذ سدد الشقيقان ألكسندر، وفيلكس ملكي، في إطار المرمى.

وفي وقت سابق، اليوم، بالمجموعة الثانية فازت أستراليا 4/0 على فيتنام في ملبورن لكنها تبقى بالمركز الثالث بعد تغلب منتخب اليابان صاحب المركز الثاني 2/0 على منتخب الصين المتواضع في استاد سايتاما.

ويمكن لمنتخب السعودية المتصدر أن توسع الفارق إلى 4 نقاط عن اليابان، و 5 نقاط عن أستراليا إذا فازت على أرضها أمام عُمان، اليوم.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة بواقع 5 انتصارات، وتعادل وحيد، ودون هزيمة، وسجل المنتخب السعودي 9 أهداف، وتلقى 3 أهداف بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ويحتل منتخب عُمان المركز الرابع برصيد 7 نقاط برصيد انتصارين، وتعادل، و3 هزائم.

وسجل الأحمر العُماني 6 أهداف، وتلقى 7 أهداف بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وقال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودي قبل المباراة إن الأخضر لديه هدف واحد وهو تحقيق الفوز، وحسم التأهل للمونديال، موضحًا أنه ما زال هناك 4 جولات بداية من لقاء عُمان.

وأشار إلى أنه شاهد منتخب عُمان عن قرب، ويدرك مفاتيح اللعب، وأهم نجومه، مؤكدًا أنه منافس ليس سهلًا.