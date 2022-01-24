الظهير الأيسر شاكر الهدهور يتولى حراسة مرمى جزر القمر أمام الكاميرون

اضطرت جزر القمر للاعتماد على ظهير أيسر لحراسة المرمى أمام الكاميرون صاحبة الأرض في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الإثنين بعدما رفض الاتحاد القاري (الكاف) إشراك الحارس علي أحمدا رغم أن نتيجته جاءت سلبية لكوفيد-19.

وكان الحارس سالم بن بوينا قد تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بينما دخل الحارسان أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي الأسبوع الماضي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

🔴 يحدث بالفعل الآن.. مدافع منتخب جزر القمر 🇰🇲 شاكر الهدهور يحرس مرمى منتخب بلاده أمام الكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، رغم أن الحارس الأولى عينته أصبحت سلبية إلا أن اللجنة المنظمة رفضت منحه استثناءا لاعب.#AFCON2021 #جزر_القمر #الكاميرون2021 pic.twitter.com/XIrr7uEL75 — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وجاءت نتيجة أحمدا سلبية اليوم الإثنين، وأعلن اتحاد جزر القمر في إفادة صحفية أن الحارس سيكون بوسعه اللعب.

لكن اللجنة الطبية في الكاف رفضت مشاركة الحارس وقالت إن أي لاعب سيدخل الحجر الصحي سيحتاج إلى الانتظار خمسة أيام قبل اللعب.

واعتمدت جزر القمر على شاكر الهدهور البالغ من العمر 30 عاما، والذي يلعب في أجاكسيو بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، كحارس مرمى. وهذا الظهور الأول في البطولة للاعب الذي انضم للمنتخب في 2014.

وكانت جزر القمر قد أكدت يوم الأحد أنها استقرت على اللاعب الذي سيحرس المرمى بعد تجربة في المران، تحسبا لعدم جاهزية أي حارس.

«من الأفضل أن يقوموا بحفل توزيع الجوائز من الآن في ملعب أوليمبي ويُتوج منتخب الكاميرون، إنها فضيحة». 🎙️ حارس مرمى منتخب #جزر_القمر بن بوينا

عبر حسابه على #تويتر قبل مواجهة #الكاميرون #إرم_سبورت | #كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/Aebm7d9Tx5 — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

ولا يزال أمير عبدو مدرب جزر القمر في الحجر الصحي وسيشاهد أهم مباراة لكرة القدم في تاريخ البلاد من غرفته في الفندق.

وكان عبدو السبب في تطور هذا المنتخب وقاده للتأهل إلى دور الستة عشر على عكس كل التوقعات بعد فوزه المفاجئ على غانا 3/2.

وتنص لوائح البطولة على أنه يجب على أي منتخب اللعب طالما كان لديه 11 لاعبا جاهزا على الأقل. وفي حال عدم توفر حارس مرمى، يجب أن يشارك لاعب آخر في هذا المركز.

وأعلن اتحاد كرة القدم في جزر القمر عن اكتشاف 12 حالة إصابة بكوفيد-19 يوم السبت بما في ذلك المدرب وحراس المرمى المتاحين.

منتخب غامبيا يهزم غينيا ويتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية https://t.co/2OK5JshEqf pic.twitter.com/NLiqoSwV8k — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وفي وقت سابق واصل منتخب غامبيا مفاجآته وفاز 1/0 على غينيا، ليبلغ دور الثمانية في مشاركته الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تقام في الكاميرون، اليوم الإثنين.

وسجل المهاجم موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، بعدما تلقى تمريرة رائعة من يوسف بوب، حيث استلم الكرة بشكل رائع بقدمه اليمنى، ثم سجل بقدمه اليسرى ليحسم مواجهة دور الستة عشر.