أمم أفريقيا.. حارس جزر القمر يشارك أمام الكاميرون بعد سلبية مسحة كورونا

قال مسؤولون إن نتيجة اختبار كوفيد-19 لحارس جزر القمر علي أحمدا، جاءت سلبية وسيكون متاحا للمشاركة اليوم الإثنين، أمام الكاميرون صاحبة الضيافة في دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وكانت جزر القمر ستضطر إلى الاعتماد على أحد اللاعبين في مركز حراسة المرمى في أهم مباراة في تاريخها الكروي بعد تفشي كوفيد-19 في معسكر الفريق.

وكان الحارس الأول سالم بن بوينا تعرض لإصابة خطيرة في الكتف، بينما دخل الحارسان الآخران علي أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي الأسبوع الماضي.

لكن الحارس أحمدا البالغ عمره 30 عاما بات متاحا الآن في دفعة معنوية كبيرة لمنتخب جزر القمر والاتحاد القاري للعبة (الكاف) الذي كان سيواجه إحراجا شديدا حال غياب أحد الحراس عن مباراة مهمة في دور خروج المغلوب في بطولة دولية كبيرة.

وكان جان-دانييل بادوفاني مدرب حراس مرمى جزر القمر، قال في مؤتمر صحفي يوم الأحد، دون الكشف عن هوية اللاعب ”اخترنا بالفعل أحد اللاعبين للمشاركة كحارس مرمى. اللاعب أظهر خلال التدريبات قدرته على اللعب كحارس مرمى“.

ولن يكون هناك أي حارس احتياطي على مقاعد بدلاء جزر القمر في مباراة اليوم الإثنين.

