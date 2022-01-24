المنتخب العراقي يعترض على نتائج فحوصات كورونا قبل مواجهة إيران في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن مسؤولي المنتخب الأول أبدوا اعتراضهم على نتائج فحوصات فيروس كورونا، التي أجريت للاعبيهم بعد الوصول لإيران لمواجهة منتخب الأخير في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجريت أمس الأحد فحصوات لأفراد بعثة المنتخب العراقي، والتي أظهرت نتيجة إيجابية لكل من لاعبي الفريق ياسر قاسم ومناف يونس، إضافة إلى المدير الإداري غيث مهنا ومدرب حراس المرمى أحمد جاسم والمعالج ياسين خضير والمحاسب مصطفى خالد.

ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، فقد ”اعترضت إدارة وفد المنتخب على نتائج الفحوصات التي أجريت أمس، وطالب الوفد بإعادة الفحص للأشخاص الذين ظهرت فحوصاتهم إيجابية لأنهم أجروا فحوصات الـ PCR قبل السفر إلى إيران بساعات قليلة وكانت نتيجة الفحص سلبية“.

وشدد البيان على، أن ”المدير الإداري للمنتخب، غيث مهنا، أجرى اختبارات فحص شخصية من خلال عينات الفحص السريعة (الأنتيجن) والتي ظهرت من خلالها نتيجة الفحص سلبية، أي عكس ما ثبت في تقرير نتائج الفحص التي تم إجراؤها في إيران“.

ويلتقي المنتخب العراقي مضيفه ونظيره الإيراني في العاصمة طهران، في الـ27 من يناير الجاري، قبل أن يواجه منتخب لبنان على ملعب صيدا البلدي، في الأول من فبراير المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال ”قطر 2022“.

ويحتل منتخب العراق، المركز الخامس برصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى، خلف إيران المتصدرة بـ(16 نقطة)، وكوريا الجنوبية بـ( 14 نقطة)، والإمارات الثالثة بـ(6 نقاط)، ولبنان الرابع بـ(5 نقاط)، ويتقدم على سوريا السادسة والأخيرة بـ(نقطتين).

وضمت تشكيلة منتخب العراق 27 لاعبا وهم كالآتي:

حراسة المرمى: فهد طالب، وعلي ياسين، وحسن أحمد.

خط الدفاع: أحمد إبراهيم، وعلي فائز، وأمجد عطوان، وفرانس بطرس، وأحمد إبراهيم، ومهند جعاز، ومصطفى ناظم، وسعد عبد الأمير، وحسن رائد، ومناف يونس.

للوسط: أحمد فرحان، وحسين علي كريم، وحسين علي، وحسين جبار، وأمجد عطوان، وبشار رسن، وأمير العماري، ومحمد علي عبود، وياسر قاسم، وشيركو كريم.

للهجوم: علي الحمادي، وزيدان إقبال، وأيمن حسين، وعلاء عباس.