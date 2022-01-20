رسميًا: البرازيلي جورفان فييرا مديرًا فنيًا لنادي الوحدات الأردني

أعلن نادي الوحدات الأردني تعاقده مع البرازيلي جورفان فييرا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الوطني عبد الله أبو زمع.

وأصدر نادي الوحدات بيانًا قال فيه إن الإدارة أنجزت التعاقد مع المدير الفني البرازيلي فييرا، ومواطنيه: مساعده –محلل الأداء- جو سيلفانو، وهذا يحدث لأول مرة في نادي الوحدات، ومدرب اللياقة البدنية كارلوس هينريكو، لقيادة فريق الكرة في الموسم2022.

وأشار النادي إلى أن مجلس الإدارة درس بعناية فائقة تنسيبات اللجنة الرياضية لكرة القدم من المدربين، وتوصل إلى اتفاق حول البرازيلي فييرا وطاقمه المتوقع أن يصل خلال الأسبوع المقبل.

وشدد على أن التعاقد جاء بحجم طموحات الوحدات وجماهيره للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم 2022.

عاجل 🚨 | البرازيلي فيرا مديرا فنيا لفريق #الوحدات أكد رئيس نادي الوحدات د.بشار الحوامدة، أن إدارة نادي الوحدات أنجزت التعاقد مع المدير الفني البرازيلي فييرا، وومواطنيه مساعده –محلل الأداء- جو سيلفانو والذي يحدث لأول مرة في نادي الوحدات، ومدرب اللياقة البدنية كارلوس هيدريكو pic.twitter.com/iY6eSOifbr — نادي الوحدات (@ALWehdatNews) January 20, 2022

ويملك البرازيلي ”فييرا“ الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، تجربة تدريبية ثرية في الملاعب العربية، من أشهرها قيادته لمنتخب العراق بالفوز بلقب آسيا 2007.

كما أشرف ”فييرا“ على تدريب الإسماعيلي المصري، واتحاد كلباء الإمارتي، والزمالك المصري، في آخر مواسم.

وفي أول تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الوحدات عبّر ”فييرا“ عن سعادته بتدريب الفريق، واقفًا عند تاريخه وبطولاته وجماهيريته الجارفة، متمنيًا أن يوفق وجهازه المعاون إلى إعادة فريق الوحدات إلى سدة الألقاب المحلية، والذهاب بعيدًا بدوري أبطال آسيا، في أبريل/ نيسان المقبل.

ويستعد الوحدات للمشاركة في بطولة درع الاتحاد الأردني التي تنطلق منافساتها، الشهر المقبل.

كما يتأهب الوحدات لمشاركته التاريخية الثانية على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا.