رياضة

رسميًا: البرازيلي جورفان فييرا مديرًا فنيًا لنادي الوحدات الأردني
تاريخ النشر: 20 يناير 2022 16:09 GMT
تاريخ التحديث: 20 يناير 2022 16:30 GMT

رسميًا: البرازيلي جورفان فييرا مديرًا فنيًا لنادي الوحدات الأردني

التعاقد جاء بحجم طموحات الوحدات وجماهيره للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم 2022.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي الوحدات الأردني تعاقده مع البرازيلي جورفان فييرا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الوطني عبد الله أبو زمع.

وأصدر نادي الوحدات بيانًا قال فيه إن الإدارة أنجزت التعاقد مع المدير الفني البرازيلي فييرا، ومواطنيه: مساعده –محلل الأداء- جو سيلفانو، وهذا يحدث لأول مرة في نادي الوحدات، ومدرب اللياقة البدنية كارلوس هينريكو، لقيادة فريق الكرة في الموسم2022.

وأشار النادي إلى أن مجلس الإدارة درس بعناية فائقة تنسيبات اللجنة الرياضية لكرة القدم من المدربين، وتوصل إلى اتفاق حول البرازيلي فييرا وطاقمه المتوقع أن يصل خلال الأسبوع المقبل.

وشدد على أن التعاقد جاء بحجم طموحات الوحدات وجماهيره للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم 2022.

ويملك البرازيلي ”فييرا“ الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، تجربة تدريبية ثرية في الملاعب العربية، من أشهرها قيادته لمنتخب العراق بالفوز بلقب آسيا 2007.

كما أشرف ”فييرا“ على تدريب الإسماعيلي المصري، واتحاد كلباء الإمارتي، والزمالك المصري، في آخر مواسم.

وفي أول تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الوحدات عبّر ”فييرا“ عن سعادته بتدريب الفريق، واقفًا عند تاريخه وبطولاته وجماهيريته الجارفة، متمنيًا أن يوفق وجهازه المعاون إلى إعادة فريق الوحدات إلى سدة الألقاب المحلية، والذهاب بعيدًا بدوري أبطال آسيا، في أبريل/ نيسان المقبل.

ويستعد الوحدات للمشاركة في بطولة درع الاتحاد الأردني التي تنطلق منافساتها، الشهر المقبل.

كما يتأهب الوحدات لمشاركته التاريخية الثانية على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا.

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