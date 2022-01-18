أمم أفريقيا.. السنغال تتصدر مجموعتها بالتعادل مع مالاوي.. وغينيا تتأهل رغم الهزيمة أمام زيمبابوي

انتهت مباراة السنغال ضد مالاوي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

والتقى فريق السنغال نظيره مالاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بأمم أفريقيا.

وواصل منتخب السنغال تصدره للمجموعة الثانية من البطولة برصيد 5 نقاط، بينما وصلت مالاوي للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

ولم يقدم المنتخب السنغالي العرض المتوقع منه باعتباره أحد المرشحين للفوز باللقب، وتأهل للدور الثاني بإحرازه هدفًا وحيدًا في 3 مباريات، ولم تهتز شباكه بأي أهداف.

وحاول المنتخب السنغالي في الدقائق الأخيرة إحراز هدف الفوز، وتجنب مفاجآت مالاوي، ولكن بقي الوضع على ماهو عليه.

وفي مباراة أخرى، حققت زيمبابوي، التي ودعت المنافسة بالفعل، فوزا مفاجئا 2-1 على غينيا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ياوندي، اليوم الثلاثاء، لكن المنتخب الغيني نجح رغم الهزيمة في التأهل إلى دور الستة عشر في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وهز القائد نوليدغ موسونا وكوداكواشي ماهاتشي الشباك في الشوط الأول لتحقق زيمبابوي فوزها الأول بعد هزيمتين في أول مباراتين وتنهي الدور الأول في المركز الأخير في المجموعة.

وقلص نابي كيتا الفارق لصالح غينيا في بداية الشوط الثاني لكن فريقه لم يستطع إدراك التعادل، وحصل لاعب وسط ليفربول على إنذار في الدقائق الأخيرة مما يعني غيابه عن مباراة دور الستة عشر، في ضربة أخرى لآمال غينيا.

واحتلت السنغال صدارة المجموعة بعد تعادلها بدون أهداف مع مالاوي في بافوسام. وتتساوى مالاوي مع غينيا ولكل منهما أربع نقاط، لكن غينيا احتلت المركز الثاني لتفوقها في مباراتها ضد مالاوي.