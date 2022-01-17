نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2022

سيواجه الكويت الكويتي الفائز باللقب ثلاث مرات الأنصار اللبناني والسيب العماني وجبلة السوري في المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 بعد سحب قرعة دور المجموعات بمقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الاثنين.

وضمت المجموعة الثانية أندية الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني والعربي الكويتي.

بينما سيلعب تشرين السوري في المجموعة الثالثة إلى جانب النجمة اللبناني والرفاع الشرقي البحريني وهلال القدس الفلسطيني.

شاهد قرعة دور المجموعات كاملة لـ #كأس_الاتحاد_الآسيوي لأندية الغرب #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/NhUGM4wSWk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 17, 2022

ويشارك في البطولة 40 فريقا هذا الموسم تم تقسيمها على خمس مناطق وتم تخصيص المجموعات الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا.

وطلب الاتحاد البحريني لكرة القدم استضافة مباريات مجموعتي الرفاع والرفاع الشرقي.

وتوج المحرق البحريني بلقب نسخة 2021 بعد فوزه 3-صفر على ضيفه ناساف الأوزبكي في المباراة النهائية.

وحصد المحرق لقبه الثاني في البطولة بعد فوزه للمرة الأولى عام 2008، في حين اكتفى ناساف بلقب وحيد في 2011.

وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم، تقدم بطلب استضافة مباريات مجموعتي الرفاع والرفاع الشرقي، ولم يتلق الرد حتى الآن، إذ ينتظر الاتحاد الآسيوي وصول باقي الطلبات، لتحديد البلد المستضيف.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الكويت الكويتي، والأنصار اللبناني، والسيب العماني، وجبلة السوري.

المجموعة الثانية: الرفاع البحريني، وشباب الخليل الفلسطيني، وظفار العماني، والعربي الكويتي.

المجموعة الثالثة: الرفاع الشرقي البحريني، والنجمة اللبناني، وتشرين السوري، وهلال القدس الفلسطيني.