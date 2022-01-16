هل ادعى بدرة علي سنغاري حارس كوت ديفوار الإصابة ليداري خطأه الفادح (فيديو)

ارتكب بدرة علي سنغاري حارس كوت ديفوار خطأ فادحًا في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة منتخب بلاده أمام سيراليون ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية قبل أن يتم استبداله للإصابة بعدما تسبب بتعادل فريقه 2/2، يوم الأحد.

وكانت كوت ديفوار، المرشحة للفوز باللقب، في طريقها للفوز، وضمان التأهل إلى دور الـ16، لكن سنغاري، البالغ من العمر 35 عامًا، فشل في التعامل مع تمريرة ضعيفة إلى الخلف بالرأس إلى جوار خط المرمى، وقفز على الكرة، وأمسك بها ثم اصطدمت رأسه بالأرض، وسقط وترك الكرة.

واستحوذ ستيفن كوكر على الكرة، ومرر كرة عرضية إلى زميله الحاج كمارا، الذي كاد أن يسقط أرضًا في البداية، لكنه نهض وسجل في المرمى الخالي وسط صدمة للاعبي كوت ديفوار.

ولم يستكمل الحارس سنغاري المباراة وخرج مصابًا، واضطر زميله المدافع سيرغ أورييه لارتداء قميصه والوقوف مكانه بعد إجراء المدير الفني الفرنسي باتريس بوميل كافة التغييرات المتاحة، وبعد أقل من دقيقة واحدة انتهت المباراة.

ويبدو أن سنغاري لم يدّع الإصابة، حيث سقط بالخطأ على رأسه، وبدا أن ركبته اليمنى ارتطمت في الأرض بقوة لينقلب على وجهه، ويفقد السيطرة على جسده، ولم يستطع الوقوف مرة أخرى، ليتم استبداله بعد الهدف مباشرة، وذلك بحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية.

ولم يتضح بعد مدى إصابة الحارس سنغاري، وما إذا كان سيواجه الجزائر في مباراة مصيرية في ختام مباريات المجموعة، يوم الخميس المقبل، بينما تلتقي غينيا الاستوائية مع سيراليون في التوقيت ذاته.

ورغم التعادل تتصدر كوت ديفوار المجموعة بأربع نقاط من مباراتين مقابل نقطتين لسيراليون التي تعادلت سلبيًا مع الجزائر حاملة اللقب في الجولة الأولى.

وخسر منتخب الجزائر 0/1 أمام غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية للمجوعة الخامسة، ليفشل حامل اللقب بتحقيق الفوز للمرة الثانية.

وكان منتخب الجزائر قد تعادل سلبيًا مع سيراليون في الجولة الأولى، ويقبع في المركز الأخير في المجموعة الخامسة.

Le gardien de la Côte d’Ivoire, Badra Ali Sangare reste sur le côté pour être soigné ! Que c’est malheureux pour les Ivoiriens une telle fin de match 2-2 ! #CIVSLE #CAN2021 pic.twitter.com/ZtmSG1jTme — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) January 16, 2022

وفاز نيكولاس بيبي نجم منتخب كوت ديفوار بجائزة رجل المباراة رغم أنه بدا عليه الحزن أثناء استلام جائزة المباراة نظرًا للهدف القاتل الذي جاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.