الاتحاد الموريتاني يعتذر بعد خروج المنتخب الأول من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية

قدم الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اعتذاره للجماهير بعد خروج المنتخب الأول من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون.

وتلقى المنتخب الموريتاني الخسارة الثانية في المباراة الثانية اليوم الأحد بسقوطه 0/4 أمام منتخب تونس، بعد أيام من الخسارة، غامبيا بنتيجة 0/1.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”تأسف الاتحادية الموريتانية لكرة القدم على خروج المنتخب الوطني من الدور الأول لنهائيات كأس أفريقيا للأمم – الكاميرون 2021، رغم أنها كانت تأمل في أن تكون المشاركة الثانية في البطولة أفضل من الأولى“.

وأضاف بيان الاتحاد: ”وإزاء هذه الوضعية؛ تود الاتحادية أن تعتذر للجمهور الموريتاني الكريم عن الوجه السيئ الذي ظهر به منتخبنا الوطني في هذه البطولة، معربة عن تفهمها لمدى إحباطه وتذمره من ذلك“.

وتابع: ”كما تود الاتحادية أن تؤكد أن هذه النتائج جاءت عكسا لما خططت له وسعت إليه؛ خاصة أنها فعلت كل ما بوسعها لتأمين أفضل برنامج تحضيري ممكن لهذه البطولة، من خلال توفير كافة وسائل التحضير على أعلى مستوى من معسكرات تدريبية ومباريات ودية ومن العلاوات والتحفيزات المناسبة، بدعم من الدولة“.

كأس الأمم الأفريقية.. تونس تكشر عن أنيابها وتكتسح موريتانيا برباعية https://t.co/T08F9Wxg16 pic.twitter.com/IrnOLWRvne — إرم سبورت (@EremSports) January 16, 2022

وأكمل البيان: ”أما الآن؛ فسيواصل المنتخب الوطني تركيزه في البطولة حتى يلعب المباراة الأخيرة أمام مالي، وبعدها ستعود الاتحادية لتقييم هذه المشاركة ودراسة كافة الاختلالات الحاصلة التي أدت لهذه النتيجة المخيبة للآمال، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لبناء منتخب قادر على المنافسة بالشكل الذي يرضي جماهيرنا“.

فوز كبير لتونس

وكشَّر المنتخب التونسي عن أنيابه بفوزه الكبير بنتيجة 4/0 على منتخب موريتانيا، في المواجهة العربية الخالصة، اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا.

وتقدم منتخب تونس بهدفين مبكرين عن طريق حمزة المثلوثي، ووهبي الخزري، في الدقيقتين الرابعة والثامنة على الترتيب.



وعاد الخزري لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لتونس في الدقيقة 64، بينما أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الرابع في الدقيقة 66، قبل أن يهدر يوسف المساكني ركلة جزاء لمصلحة نسور قرطاج في الدقيقة 90.

وحصد منتخب تونس أول 3 نقاط حيث تعرض لخسارة بنتيجة 0/1 أمام مالي في الجولة الأولى في مباراة شهدت فضيحة تحكيمية بإلغاء المباراة مرتين قبل نهاية الدقيقة 90.