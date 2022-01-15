جمال بلماضي: السلسلة المثالية للجزائر لا تشكل ضغطا في كأس الأمم الأفريقية

أكد جمال بلماضي، مدرب الجزائر، إن سلسلة منتخب بلاده الخالية من الهزيمة في 35 مباراة لا تشكل ضغطا عليه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون.

واستهلت الجزائر حملة الدفاع عن اللقب القاري بتعادل محبط دون أهداف مع سيراليون وتبحث عن انتصارها الأول أمام غينيا الاستوائية، غدا الأحد.

وأبلغ بلماضي الصحفيين: ”نعرف جيدا أن كل المنتخبات تسعى للفوز علينا وتنتظر تعثرنا لكن يجب علينا إيجاد الحلول للتغلب على المنافسين ونحن جاهزون“.

وأضاف: ”سلسلة اللا هزيمة في 35 مباراة لا تفرض علينا أي ضغط بل تحفزنا لتقديم أفضل أداء في المباراة التالية“.

وعن المباراة الأولى، قال: ”لم يكن الأداء سيئا أمام سيراليون ولعبنا في ظروف مناخية صعبة وعلى أرضية غير جيدة لكن لا نبحث عن أعذار.

”واجهنا حارسا ممتازا (أمام سيراليون) استحق جائزة أفضل لاعب وبكى من شدة الفرحة بالتعادل وبالأداء أمام الجزائر، وشاهدت اللاعبين غاضبين بعد المباراة وهذا شيء إيجابي“.

وواصل: ”أكملنا مباراة سيراليون بعدد كبير من المهاجمين لكن للأسف فشلنا في التسجيل بسبب براعة الحارس وغياب الفاعلية وهذا ما نسعى لتصحيحه أمام غينيا الاستوائية“.

وحذر من خطورة غينيا الاستوائية التي خسرت 1-صفر من ساحل العاج في المباراة الأولى وتضم العديد من اللاعبين المحترفين في إسبانيا كما قدم الدعم لمهاجمه بغداد بونجاح للعودة للتسجيل.

وسيستمر غياب رامز زروق وآدم وناس بسبب المرض وتمنى بلماضي عودتهما أمام ساحل العاج.

وتمتلك إيطاليا الرقم القياسي من المباريات المتتالية بلا خسارة، قبل أن يتوقف بالهزيمة أمام إسبانيا 2-1 ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر الماضي.

وبالخسارة أمام إسبانيا توقفت سلسلة إيطاليا باللاهزيمة إلى المباراة رقم 37 على التوالي، ولا أحد تفوق عليها في تاريخ كرة القدم.

ونجحت الجزائر بالتعادل مع سيراليون بالوصول إلى المباراة رقم 35 على التوالي بلا خسارة، ويحتاج منتخب ”محاربو الصحراء“ للتعادل أو الفوز في المباراتين اللتين يخوضهما أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج يومي 16 و20 يناير الحالي على التوالي ضمن الجولتين الثانية والثالثة من المجموعة.

وإذا خرج الجزائريون من المباراتين بلا هزيمة فسينجحون بمعادلة رقم إيطاليا التاريخي، وسيكون أمامهم مباراة واحدة فقط لكسر السجل.

وكان سجل الجزائر بلا خسارة قد بدأ في نوفمبر 2018 بالفوز على توغو 4-1.