لا ريبوبليكا: آرسنال يعرض 70 مليون يورو لاقتناص فلاهوفيتش

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن آرسنال تقدم بعرض تبلغ قيمته نحو 70 مليون يورو للتعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الإيطالي، الذي لا يمانع في بيع اللاعب.

وبرز فلاهوفيتش كواحد من أكثر المهاجمين طلبًا في أوروبا بفضل مستواه الرائع مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، حيث سجل اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، 19 هدفًا في 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بعد موسم مثير للإعجاب 2020/21 سجل فيه 21 هدفًا في الدوري.

Dušan Vlahović future. Fiorentina CEO Barone: “We expect Dušan to make a decision on his future immediately, we need an answer if he stays or wants to leave”. 🟣 #Vlahovic

“We asked Dušan two days ago to decide and communicate his plan in public immediately”, he told Mediaset. pic.twitter.com/vemgir8t2P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022