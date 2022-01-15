لا ريبوبليكا: آرسنال يعرض 70 مليون يورو لاقتناص فلاهوفيتش

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن آرسنال تقدم بعرض تبلغ قيمته نحو 70 مليون يورو للتعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الإيطالي، الذي لا يمانع في بيع اللاعب.

وبرز فلاهوفيتش كواحد من أكثر المهاجمين طلبًا في أوروبا بفضل مستواه الرائع مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي، حيث سجل اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، 19 هدفًا في 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، بعد موسم مثير للإعجاب 2020/21 سجل فيه 21 هدفًا في الدوري.

Dušan Vlahović future. Fiorentina CEO Barone: “We expect Dušan to make a decision on his future immediately, we need an answer if he stays or wants to leave”. 🟣 #Vlahovic “We asked Dušan two days ago to decide and communicate his plan in public immediately”, he told Mediaset. pic.twitter.com/vemgir8t2P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022

وبرز آرسنال وتوتنهام هوتسبير كمرشحين رئيسيين للتعاقد مع فلاهوفيتش، لكن صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية قالت إن آرسنال على استعداد لدفع 58.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون يورو) مقابل التعاقد مع المهاجم الصربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة ذاتها إن فيورنتينا وافق على مضض على بيع فلاهوفيتش لآرسنال الذي يخطط للمستقبل دون بيير- إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت، حيث ينتهي عقد أوباميانغ في يونيو 2023، ولاكازيت في نهاية الموسم، وبرز فلاهوفيتش كهدف أساسي لآرسنال في يناير/كانون الثاني الحالي.

ودخل اللاعب في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة من عقده في فيورنتينا، ولفت انتباه مجموعة من الأندية الكبرى في أوروبا بفضل مهارته غير العادية في تسجيل الأهداف.

بأقدام فلاهوفيتش وجافي وتاديتش.. ميسي وكريستيانو رونالدو يخسران عدة أرقام قياسية https://t.co/VdMSLN3jzO pic.twitter.com/PLKW7BoI3A — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

وكان فيورنتينا يأمل في أن يضع فلاهوفيتش حدا للتكهنات بشأن رحيله من خلال تجديد عقده، حيث حذر رئيس النادي روكو كوميسو المهاجم من ضرورة حسم موقفه سريعا.

ومع ذلك، تدعي الصحيفة الإيطالية ذاتها بأن كوميسو ”جاهز الآن للسماح للاعب بالرحيل“، إذ أصبح ”مستقبل المهاجم الصربي يتحرك بعيدًا عن فلورنسا“.

ومع ذلك، ادعى جو بارون المدير الرياضي لفيورنتينا أنه لم تكن هناك عروض لمهاجمه فلاهوفيتش، لكنه طالب اللاعب بوضع حد للتكهنات من خلال نشر خطته بشأن مستقبله علنًا.

وقال بارون: ”نتوقع أن يتخذ دوسان قرارًا بشأن مستقبله على الفور، نحتاج إلى إجابة إذا بقي أو أراد الرحيل. طلبنا من دوسان قبل يومين اتخاذ قرار وإعلان خطته على الملأ على الفور“.

دوشان فلاهوفيتش يقترب من تحطيم رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي https://t.co/4CHGxUcP56 pic.twitter.com/PDcP66PXtI — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وأضاف: ”نحن منفتحون للنظر في جميع العروض التي سنتلقاها لفلاهوفيتش. لا يوجد عرض على الطاولة في الوقت الحالي. لم نتلق أي عرض رسمي. دعونا نرى ما إذا كان سيصل بعض الاقتراحات“.

وقبل أسبوع، أصر الصحفي الرياضي ديفيد أورنستين على أن آرسنال هو ”الأفضل“ لتأمين التعاقد مع فلاهوفيتش هذا الشهر.