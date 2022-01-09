أحدث ظهور للاعب عثمان كوليبالي بعد سقوطه مغشيا عليه في مباراة الوكرة والريان (صورة)

نشرت قناة ”الكأس“ القطرية أول صورة للنجم المالي عثمان كوليبالي، لاعب فريق الوكرة القطري، خلال وجوده في أحد المستشفيات، لطمأنة الجمهور عليه بعد سقوطه مغشيا عليه إثر تعرّضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الريان في الجولة الثالثة عشرة من الدوري القطري.

وبدا اللاعب في الصورة بشكل مطمئن، ولكنه كان يضع قناعا للأكسجين، إذ يخضع في الفترة الحالية للفحوصات الطبية اللازمة.

إلغاء مباراة الوكرة والريان بالدوري لقطري بعد إغماء اللاعب عثمان كوليبالي https://t.co/OBVRxeEwB3 pic.twitter.com/IuGhqwjhSi — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وقالت زوجة اللاعب في رسالة لها عبر حساب اللاعب الشخصي على ”إنستغرام“ ”شكرا لكم على رسائلكم العديدة من الدعم والحب، عثمان بحال مستقرة، إنه يستعيد وعيه ببطء ولكن بثبات إنه في يد أمينة، شكرا جزيلا لله والطبيب الذي أنقذ زوجي من الموت وشكرا لجميع الموظفين وفريق العمل من نادي الوكرة، أقدر كل ما فعلتم من أجلنا، دعونا نستمر في الصلاة“.

#مجلس_قناة_الكاس يعرض صورة من داخل مستشفى حمد تكشف آخر تطورات حالة #كوليبالي لاعب #الوكرة بعد إصابته بأزمة قلبية في مباراة #الريان pic.twitter.com/NyspmzFyi7 — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 8, 2022

وألغيت مباراة الريان والوكرة في الجولة الـ13 للمسابقة، في الدقيقة الـ42، عقب سقوط كوليبالي، فجأة داخل الملعب، أمس السبت.

واحتاج اللاعب للإنعاش بعد توقف قلبه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى؛ ما أثار الرعب بين لاعبي الفريقين الذين رفضوا استكمال المباراة، ليقرر الحكم إنهاءها بعد لعب 42 دقيقة فقط.

وقالت مؤسسة الدوري القطري في بيان ”خلال مباراة نادي الوكرة أمام نادي الريان، تعرض اللاعب عثمان كوليبالي لأزمة قلبية استدعت تدخل الطواقم الطبية ورجال الإسعاف الموجودين في أرض المباراة، حيث تم التعامل مع حالة اللاعب واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقله إلى المستشفى بعد استقرار حالته، علما بأن اللاعب حاليا يلقى الرعاية، والعناية الطبية اللازمة“.

وفيما يتعلق بوضع المباراة بين الفريقين، أوضحت مؤسسة الدوري القطري، أنه قد تم الاتفاق على إنهائها واستكمال الوقت المتبقي في وقت لاحق بالنتيجة ذاتها عند توقفها (1 -0 لصالح نادي الريان).

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من جانبه، قال حسن القاضي، مدير فريق الوكرة، في تصريحات تلفزيونية: ”اللاعب حالته مستقرة وأجروا له إشاعة على القلب وبعض الفحوصات الأخرى ولكن حالته استقرت أفضل مما كانت في الملعب“.

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بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها لاعب #الوكره عثمان كوليبالي ، كانت لنا عبر #نشرة_الأخبار هذه المداخله مع السيد حسن القاضي مدير الفريق الأول بنادي @alwakrah_sc #ابتسام_الحبيل @beINSPORTS_news pic.twitter.com/Wk3oU2tPKO — ابتسام هلال الحبيل🇶🇦نبض قطر (@ebtisamalhobail) January 8, 2022

وأكد نادي الوكرة في بيان رسمي، أنه ”بفضل المولى عز وجل، ثم بجهود الطواقم الطبية، استقرت حالة لاعبنا عثمان كوليبالي بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها، حيث يخضع حاليًا لفحوصات شاملة من أجل المزيد من الاطمئنان“.

بفضل المولى عز وجل، ثم بجهود الطواقم الطبية، استقرت حالة لاعبنا عثمان كوليبالي بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها، حيث يخضع حاليًا لفحوصات شاملة في مستشفى حمد من أجل المزيد من الاطمئنان. @QRCS @MOPHQatar — نادي الوكرة الرياضي (@alwakrah_sc) January 8, 2022

يذكر أن حالة كوليبالي مشابهة تقريبا لما حدث مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“ التي أقيمت العام الماضي، ويسير اللاعب حاليا بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

ويتواجد الوكرة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 19 نقطة، في المقابل يحتل الريان المركز السابع برصيد 15 نقطة.