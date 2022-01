التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزوراء ضد الشرطة في الدوري العراقي

يتابع عشاق كرة القدم العراقية، مساء اليوم الأربعاء، لقاء الديربي المثير للعاصمة بغداد الذي يجمع بين الزوراء وضيفه الشرطة في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري المحلي.

ويستضيف ملعب الشعب الإماراتي هذه المواجهة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت العراق بصافرة الحكم علي صباح.. وتذاع عبر قناة العراقية الرياضية.

ترتيب الفريقين

يتصدر الشرطة ترتيب الدوري العراقي برصيد 44 نقطة، وحقق الفريق 14 انتصاراً وتعادل مرتين دون هزيمة.

وسجل الشرطة 32 هدفاً واستقبل 9 أهداف في شباكه، ويعد السوري محمود المواس هداف الفريق برصيد 11 هدفاً، وهو هداف الدوري.

ويحتل الزوراء المركز الثاني برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الديوانية.. وحقق الفريق 10 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمتين.

وسجل الزوراء 21 هدفاً واستقبل 9 أهداف في شباكه، ويعد الجزائري لهواري طويل هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 10 يونيو الماضي وفاز بها الزوراء بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العراق.

ولم يخرج الشرطة فائزاً من مواجهة الزوراء في بطولة الدوري منذ تغلبه بنتيجة 4-1 يوم 21 يونيو 2015 قبل 6 أعوام ونصف العام.

وبحسب الحساب الرسمي لنادي الزوراء، فإن الفريقين تقابلا 77 مرة في بطولة الدوري العراقي وتفوق الزوراء برصيد 32 مرة مقابل 18 فوزا للشرطة و27 تعادلا.. وسجل الزوراء 97 هدفاً وأحرز الشرطة 73 هدفاً.

الزوراء وغياب الاستقرار

يعاني الزوراء من غياب الاستقرار الفني بعد رحيل مدربه عصام حمد للاستقالة من منصبه، ولم تحسم الإدارة بعد ملف المدير الفني الجديد في ظل المفاضلة بين المدرب أيوب أوديشو والمصري محمد يوسف وعدة أسماء أخرى تم طرحها.

وقال علي رحيمة، المدرب المساعد بنادي الزوراء، في تصريحات إعلامية، إن المعنويات أصبحت جيدة، والجميع جاهز في صفوف الزوراء من أجل تحقيق الفوز على حساب الشرطة، وهو فريق عريق وكبير.

ويقود الفريق بشكل مؤقت المدرب حيدر عبد الأمير لحين تعيين مدير فني جديد، ولكن جماهير الزوراء تحلم بتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع الشرطة صاحب الصدارة.

وتبدو صفوف ”النوارس“ مكتملة عدا غياب الموريتاني الحسين أحوبيب لانضمامه لمنتخب بلاده، ويعتمد الزوراء على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جلال حسن وأمامه رباعي خط الدفاع عباس الكعبي ومحمد زاهر ميداني وعلاء مهاوي وحسام كاظم.

ويقود خط الوسط سعد عبد الأمير وأمامه الرباعي مهدي كامل ومحمد صالح ومنتظر محمد وحمزة الصنهاجي وفي الهجوم لهواري طويل.

The stage is set for tomorrow's #BaghdadDerby 💥 pic.twitter.com/iipLk2EWip

صدارة الشرطة

يبحث فريق الشرطة عن تعزيز الصدارة وتحقيق الفوز الغائب على حساب الزوراء، خاصة أن الفريق لم يعرف طعم الهزيمة مع مدربه المصري مؤمن سليمان.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات إعلامية قبل المباراة، إن مباراة الزوراء ستكون صعبة، متمنياً أن تكون مباراة تليق بمكانة الفريقين وتاريخهما الكبير.

ومن المنتظر أن يلعب الشرطة بتشكيل يضم حارس المرمى أحمد باسل وأمامه رباعي خط الدفاع سعد ناطق وكرار عامر وعمار غالب وفهد اليوسف.

ويقود خط الوسط عبد الرزاق قاسم وبجواره عبد المجيد أبوبكر وبسام شاكر ومحمد جفال مع ثنائي الهجوم محمود المواس وعلاء عبد الزهرة.

We open up an 1️⃣1️⃣-point gap at the top of the #IPFL! 🧮 pic.twitter.com/Gk7P6ALPc9

— Al-Shorta SC (@AlShortaSC_EN) January 1, 2022