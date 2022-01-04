النجمة يعلق مشاركته في الدوري اللبناني اعتراضا على التحكيم

أعلن أسعد صقال رئيس النجمة اللبناني تعليق مشاركة النادي في الدوري اللبناني لكرة القدم، اعتراضا على أخطاء التحكيم و“حفاظا على كرامة جماهيره“.

وبدأ صقال بيانه الذي نشره في مقطع فيديو على صفحة النادي على موقع فيسبوك بتلاوة آية ”ووَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ“ وأضاف ”لقد طفح الكيل“.

وأكد صقال أن النجمة كان يكتم جراحه، على حد قوله، انطلاقا من مسؤوليته التي يعيها جيدا باعتباره أحد الأندية الكبرى في لبنان، ”لكنه بعدما أصبحت الأخطاء تؤثر سنويا على مسيرة الموسم بالكامل، وحفاظا على كرامة الجماهير يعلن النجمة تعليق مشاركته في الدوري العام اللبناني لكرة القدم، مع وجود قرارات تعلن في حينها“.

واعترض صقال على ما حدث في المباراة الأخيرة للنجمة في مواجهة التضامن صور، التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث سبق أن أشارت الصفحة الرسمية للنادي إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت بالوقت المحتسب بدل الضائع لصالح المنافس ”غير صحيحة، كون اللاعب الذي احتسب الخطأ لصالحه كان متسللا“.

لكن الإعادة التلفزيونية للعبة أوضحت أن قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء كان صائبا، وقد سجل كريم منصور هدف التعادل للتضامن صور في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليفقد النجمة نقطتين ثمينيتن بعدما كان متقدما بهدف علي حمام في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي ضمن الجولة الثامنة.

وأشار صقال في بيانه إلى أن إدارة النادي ”في موقع مؤتمن على اللعبة، لذلك علق مشاركة النادي في الدوري ”من موقع قوة وليس من موقع ضعف“، وأضاف أنه ”من المرتقب أن تلي هذه الخطوة خطوات كثيرة“.

ومن المقرر أن يلتقي النجمة مع العهد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري اللبناني يوم السبت المقبل، في مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية.

ويحتل النجمة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد ثماني جولات، متأخرا بفارق أربع نقاط عن العهد المتصدر ونقطة واحدة عن شباب الساحل صاحب المركز الثاني.

وتوج النجمة باللقب ثماني مرات في تاريخه ليحتل المركز الثاني بين الأندية الأكثر تتويجا باللقب بعد الأنصار حامل اللقب الذي حصد البطولة 14 مرة في تاريخه.