قيس محمد صالح مدرب منتخب اليمن لـ"إرم نيوز": تعاهدنا على التتويج ببطولة غرب آسيا للناشئين قبل انطلاقتها

سيبقى الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، خالداً في تاريخ كرة القدم اليمنية، كونه شهد على تتويج منتخب اليمن للناشئين ببطولة اتحاد غرب آسيا، وهي أول بطولة كروية يتمكن فيها المنتخب اليمني بمختلف فئاته السنية وكذا المنتخب الأول، بالظفر بها ورفع كأسها.

إذ لم يسبق لأي من المنتخبات اليمنية أو أنديتها المحلية، بالتتويج بأي مسابقة دولية أو قارية أو عربية، منذ أن عرف اليمنيون كرة القدم على مر التاريخ، حيث يكتفون بالمشاركة وتسجيل الحضور فقط.

إنجاز تاريخي، استطاع من خلاله مجموعة من الشباب اليافعين، توحيد فرحة اليمنيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية، حيث انتاب الشعب اليمني سعادة غامرة، واحتفلوا لأجله مطولاً وعلى نطاق واسع، متناسين شيئاً من آلامهم وجراحهم ومعانتهم التي يمرون فيها، جراء الحرب التي تشهدها البلاد، منذ أكثر من 7 سنوات.

قيس محمد صالح مدرب منتخب اليمن للناشئين يحتفظ بكأس غرب آسيا على طريقة ليفاندوفسكي بعد فوزه باللقب أمس على حساب السعودية.#السعوديه_اليمن #اليمن_بطل_غرب_اسيا #اليمني #اليمن_السعودية pic.twitter.com/WuHsGpskUl — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

وأجرت ”إرم نيوز“، حواراً صحفياً مع مدرب منتخب اليمن للناشئين، قيس محمد صالح، للوقوف أمام إنجاز الأحمر الصغير عن قرب.

وقيس محمد صالح، مدرب يمني شاب من مواليد 25 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1978، ومسقط رأسه في مدينة كريتر في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وكان لاعبا لنادي التلال الرياضي، أول ناد كروي تأسس في شبه الجزيرة العربية، ومثّل كذلك المنتخب اليمني في منافسات قارية وعربية مختلفة، واعتزل اللعب في العام 2013، ليسلك بعد ذلك مجال التدريب عقب مشاركته في دورات تدريبة عدة لتأهيل المدربين، وكذا حصوله على شهادة الماجستير في قسم التربية البدنية من جامعة عدن.

وتقلّد صالح تدريب أندية محلية مختلفة، قبل أن توكل إليه مهام تدريب منتخب اليمن للناشئين في شهر مايو/ آيار الماضي، قبل 7 أشهر فقط من المشاركة والتتويج ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، التي احتضنتها مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية.

– صف لنا شعورك بتحقيق أول لقب باسم اليمن؟

الحمدلله.. طبعا شعور لا يوصف بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي لليمن على مستوى المنتخبات المختلفة بشكل عام، والتتويج بأول بطولة قارية باسم اليمن، والذي سُجّل باسم منتخب الناشئين الحالي، كل تلك الأمور جعلت مشاعرنا لا توصف، وغمرتنا سعادة كبيرة، خاصة عندما شاهدنا الشعب كله خرج للاحتفال بهذا النصر.

– احتفال اليمنيين في الداخل والخارج كان كبيرا.. ما تعليقك على تلك الفرحة؟ وهل كنتم تتوقعون ردة الفعل تلك؟

حقيقة تفاجأنا بالاحتفالات الكبيرة التي شهدتها كافة المحافظات اليمنية، والتي لم تقتصر فيها الفرحة والاحتفالات على اليمنيين في الداخل فقط، بل وصلت الاحتفالات إلى كل البلدان والدول التي يتواجد فيها يمنيون أو جاليات يمنية على أراضيها، الأمر الذي أسعدنا كثيراً، وكانت بالنسبة لنا لحظات فارقة لا تعوض، ولا نستطيع وصفها بمجرد كلمات، ولم نكن نتوقعها إطلاقاً، خاصة أننا عند مشاهدة لقطات الفيديوهات التي وثقت تلك الاحتفالات وتشجيع الجمهور لنا، انهمرت أعيننا بالدموع، وبكى الجميع من الفرحة.

الحمد لله الذي جعلنا سببا بسيطا في إسعاد هذا الشعب المكلوم، الذي يعاني من ويلات الحروب خلال 7 سنوات، وهذه إن شاء الله بداية الأفراح وبداية البطولات، ونهاية الأحزان، وفتح باب جديد للأمل وتحقيق الأمجاد للكرة اليمنية.

– كيف تم الاستعداد من قبلكم لخوض غمار هذه البطولة؟

طبعا الاستعداد تم على 3 مراحل، من خلال معسكرات داخلية، كانت المرحلتان الأولى والثانية في مدينة سيئون، والمرحلة الأخيرة في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وخضنا خلال تلك المراحل أكثر من 13 مباراة ودية، مع الأندية والفرق المحلية، واستفاد المنتخب كثيرا من خوض تلك المباريات، حيث اكتسب اللاعبون خبرة خوض المباريات، واستطعنا من خلالها تنفيذ طرق اللعب والخطط والتكتيك الذي رسمناه للاعبين أثناء التدريبات، ووقفنا خلال تلك المباريات الودية أمام الأسلوب الذي تمكنا خلال جميع مباريات وأدوار البطولة من فرضه على كافة الخصوم الذين واجهناهم.

– كيف استطعت خلق التوليفة بين اللاعبين.. خاصة أنهم يلعبون لأول مرة مع بعضهم بعضا؟

كان هناك عمل كبير، خلال مرحلة الإعداد، لخلق الانسجام وروح الترابط بين اللاعبين، حتى استوعب اللاعبون للأفكار والرؤى التي سعينا لتعليمها لهم، إضافة إلى جودة اللاعبين ومهاراتهم وثقافتهم وإدراكهم السريع، كل تلك العوامل ساعدتنا في خلق توليفة مناسبة، ولعب الكرة الشاملة الذي تفوقنا فيها على المنتخبات الأخرى.

اليمن.. الرياضة تتحول إلى أداة للتجنيد في مناطق سيطرة الحوثي https://t.co/FuTlVym78D pic.twitter.com/d0AXA9XT8o — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

– هل تم دعمكم من قبل الجهات المختصة أثناء مرحلة الاستعداد لخوض غمار منافسات البطولة؟

الاتحاد العام لكرة القدم دائما ما يدعم المنتخبات بجميع فئاتها، وكان قد دعمنا وسهل لنا كثيرا من الصعوبات، وساهم في إنجاح المعسكر الداخلي في سيئون عدن، وساهم في إنجاح مشاركة المنتخب في الدمام في السعودية.

كانت هنالك صعوبات في تنقل اللاعبين بسبب السفر بين المحافظات وتنقل المنتخب من سيئون إلى عدن، أثناء مرحلة الإعداد، وسفرنا بعد ذلك إلى مدينة الدمام عن طريق البر، وتحملنا عناء السفر الطويل، الذي استمر على مدى يومين ونصف تقريبا، ولكن الحمد لله بإصرار وعزيمة اللاعبين وجميع أعضاء البعثة، تمكنا من تحقيق النصر، الذي تعاهدنا على تحقيقه قبل انطلاق البطولة، واستطعنا إسعاد الشعب اليمني الذي انتظر الانتصارات والأفراح طويلاً.

ومن خلالكم نقدم شكرنا وتحياتنا وسلامنا، لكل من دعم وكرم أو أعلن عن دعم المنتخب، وساندنا وشجعنا ودعا لنا بالتوفيق.

من الطبيعي أن يدور كلام ما بين الرضا وما بين عدم الرضا في دعم المنتخب، وهذا أمر طبيعي، وهذا رأي الناس ورأي بعض الجمهور، لكن الأهم بالنسبة لنا حاليا هو تتويجنا بالبطولة.

– ما هي البطولات المقبلة التي تستعدون لخوضها والمشاركة فيها؟

تنتظرنا تصفيات آسيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا للناشئين، والمؤهلة أيضا الى كأس العالم للناشئين، والتي ستكون في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل من العام الجديد.

نمتلك برنامجا طويل المدى نود تنفيذه للاستعداد لهذه البطولة، حيث سنقوم بتنفيذ معسكرات تدريبية خارجية بعد موافقة الاتحاد عليها، لدينا رؤية واضحة وطويلة لإعداد هذا المنتخب لخوض تصفيات آسيا، المؤهلة لنهائيات أمم آسيا وكأس العالم.

– سقف التوقعات لأي بطولة يشارك فيها هذا المنتخب أصبح عاليا.. كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟

دائما ما يقولون الوصول إلى القمة سهل لكن الحفاظ عليه صعب، ونحن الآن بالنسبة لنا لا يوجد شيء اسمه صعب أو يوجد شيء اسمه مستحيل خاصة في عالم كرة القدم.

نسعى إلى الحفاظ على هذا المنتخب وإعداده بشكل ممتاز والحفاظ عليه ليبقى بمكانته القوية، منتخب منافس وقوي يقارع المنتخبات العربية والآسيوية الأخرى، وذلك من خلال إعداد برنامج طويل يشمل فيه المحاضرات النظرية والتدريبات التطبيقية في كل ما يتعلق بكرة القدم، حتى يصل اللاعب إلى المرحلة الاحترافية، التي تجعله اللعب على المستوى الدولي بشكل ممتاز.

وهناك نقطة أساسية، في تطوير اللاعبين، وذلك من خلال تجنيبهم وتحذيرهم من كافة المسببات والمهلكات (السهر، وتناول نبتة القات المعروفة في اليمن، والتدخين وتناول الطعام غير الصحي)، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنهي أو تدمر مسيرة اللاعب، وسنكون بجانبهم وبقربهم وسنحافظ على المجموعة حتى يصلوا إلى المنتخب الأول.

– دائما ما تقدم المنتخبات اليمنية في الفئات السنية الصغيرة مستويات أفضل من تلك المستويات التي يقدمها المنتخب الأول.. ما السبب في ذلك؟

هذا واضح للجميع، لدينا المواهب الكبيرة في المنتخبات اليمنية وفي اليمن بشكل عام، وهذا ما يعمل الفارق بالفئات السنية دائماً، والحفاظ على هذه المستويات يحتاج الى استمرارية وإلى التدرج في الفئات العمرية حتى يصل إلى المنتخب الأول، ولكن للأسف نحن نعاني من المنتخبات بعد انتهاء بطولات الفئات العمرية وعودتهم إلى منازلهم إذ يتم إهمالهم، دون العمل معهم لتأسيسهم بشكل صحيح، وعند وجود بطولة في فئة سنية أكبر لا يتم استدعاء المنتخب الذي ظهر بشكل جيد في فئة سنية أصغر، ويتم استدعاء لاعبين آخرين، الأمر الذي يتسبب بانتهاء أجيال من اللاعبين الصغار، الذين لو تم الاهتمام بهم جيداً وعدم إهمالهم أو التفريط بهم، سنتمكن مستقبلاً من خلالهم برفد المنتخب الأول، وصناعة منتخب قوي ومنافس.

– ما الذي ينقص اللاعب اليمني ليبقى في حالة تنافسية دائمة مع باقي أقرانه من لاعبين خليجيين وعرب؟

هناك نقاط كثيرة حتى يبقى اللاعب اليمني في مستوى عال، وفي مستوى اللاعبين الخليجيين والعرب، وأهم هذه النقاط الأساسية استمرارية اللاعبين في خوض غمار المنافسات المحلية لا سيما الدوري العام، وأيضا احتراف اللاعبين في الأندية الخليجية والعربية، كل ذلك سينعكس بشكل إيجابي في تطور اللاعبين اليمنيين، لكن للأسف دائما عندما يحترف لاعبونا، يكون احترافهم في أندية صغيرة ومغمورة، وخلال فترة وجيزة، بسبب ضعف الدوري أو ضعف المستوى الفني بشكل عام.

إضافة إلى شُح الإمكانيات في بلادنا، وإهمال الجانب النفسي للاعبين، من خلال خلق بيئة معيشية جيدة، وخلق حالة نفسية سليمه لهم، والتي من شأنها مساعدة اللاعب اليمني على التطور بشكل كبير، والإبقاء عليه في مستوى تنافسي واحترافي مقارب لأقرانه من اللاعبين في الدول الأخرى.

– كلمة أخيرة؟

كل الشكر للجمهور اليمني العظيم الذي داخل الملعب وخارج الملعب وفي كل المحافظات وفي كل المدن والقرى والشوارع وفي كل الدول، الذي آزرنا وساندنا ودعمنا ودعا لنا في ظهر الغيب، كل المحبة لهم.

ونعدهم بإذن الله بتقديم أفضل النتائج، وتقديم ما يرضي تطلعاتهم وطموحهم لهذا المنتخب.