الكويت يتوج بطلًا لكأس الأمير على حساب القادسية (فيديو)

توج نادي الكويت الكويتي بلقب كأس الأمير على حساب القادسية، بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي.

وسجل هدف المباراة الوحيد ديو مرسي في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين على مدار شوطي المباراة، حيث سعى الكويت للحفاظ على تقدمه حتى النهاية، في ظل محاولات هجومية قوية من لاعبي القادسية.

ويحمل القادسية بالتساوي مع العربي الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الأمير برصيد 16 مرة ويليهما فريق الكويت برصيد 15 مرة.

⭕️ الكويت بطلاً لكأس الأمير بعد الفوز على القادسية بهدف نظيف.#الكويت_القادسيه pic.twitter.com/LTqc4IXr5I — إرم سبورت (@EremSports) December 21, 2021

وتأهل القادسية للدور النهائي بفوزه على التضامن 1-0 في الدور الأول، ثم على برقان 2-0 في دور الثمانية، ثم على العربي 1-0 في الدور نصف النهائي.

أما الكويت فقد تأهل للدور النهائي بفوزه على الساحل 1-0 في الدور الأول، ثم على خيطان 2-0 في دور الثمانية، ثم على كاظمة 2-1 في الدور نصف النهائي.

والتقى الفريقان في نهائي كأس الأمير بمواجهة اليوم 9 مرات سابقة، فاز القادسية في 4 منها، والكويت في 5.

وهيمن فريقا القادسية والكويت على لقب كأس الأمير خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث فاز الأول بنسخة 2010 على حساب الكويت، وبنسخة 2012 على كاظمة.

كما فاز القادسية بنسخة 2013 على حساب الجهراء، وبنسخة 2015 على حساب السالمية.

وفاز الكويت بنسخة 2014 على حساب القادسية، و2016 على حساب العربي، و2017 على حساب كاظمة، و2018 على حساب العربي، و2019 على حساب القادسية، بينما انتزع العربي منه لقب النسخة الماضية في النهائي.

يذكر أن البطولة تم تأجيلها من الموسم الرياضي السابق 2019-2020، بسبب ضيق الوقت، نظرًا لاستضافة البلاد المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للدور النهائي لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.