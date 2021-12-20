بعد مشاركته في مباراة أساطير العرب وأساطير العالم.. طرد فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية

قررت اللجنة الأولمبية السورية، اليوم الإثنين، طرد اللاعب فراس الخطيب من اللجنة، ومن منظمة الاتحاد الرياضي العام.

ووفقا لبيان نشرته اللجنة الأولمبية السورية، فإن قرار طرد فراس الخطيب جاء لمخالفته قيم ومثل المنظمة وخروجه عن مبادئها الوطنية.

وأوضحت أن القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى أحكام النظام الداخلي للجنة.

وكان فراس الخطيب قد شارك مع فريق ”أساطير العرب“ في مواجهة أمام ”أساطير العالم“ يوم الجمعة، على ملعب الثمامة في قطر.

وشارك مع ”نجوم العرب“ العمانيان علي الحبسي، وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر، ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والإيراني مهدي فيكيا، والعراقي يونس محمود، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم)، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

غضب على مواقع التواصل في سوريا بعد ظهور النجم فراس الخطيب بصورة تذكارية جمعته مع مدرب صهيوني في مباراة ودية في قطر. pic.twitter.com/oPCThT93ET — Syria Drama (@syriadramaa) December 18, 2021

في حين شارك مع ”أساطير العالم“: خوان أنخيل، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديساييه، يوري دجوركاييف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثار ماتيوس، نونو جوميش، أندريا بيرلو، يايا توريه، السويسري جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا)، أمادو سامورا، باسكال زوبيربوهلير، وقادهم المدرب ”الإسرائيلي أفرام غرانت“.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5/5، حيث فاز ”أساطير العرب“.

يشار إلى أن فراس الخطيب البالغ من العمر 38 عاما سبق له اللعب في الكرامة السوري والنصري والعربي والقادسية والسالمية في الكويت وشنغهاي شنهوا الصيني وأم صلال القطري.