رياضة

بعد مشاركته في مباراة أساطير العرب وأساطير العالم.. طرد فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية
تاريخ النشر: 20 ديسمبر 2021 14:44 GMT
تاريخ التحديث: 20 ديسمبر 2021 15:15 GMT

بعد مشاركته في مباراة أساطير العرب وأساطير العالم.. طرد فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية

قررت اللجنة الأولمبية السورية، اليوم الإثنين، طرد اللاعب فراس الخطيب من اللجنة، ومن منظمة الاتحاد الرياضي العام. ووفقا لبيان نشرته اللجنة الأولمبية السورية، فإن

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قررت اللجنة الأولمبية السورية، اليوم الإثنين، طرد اللاعب فراس الخطيب من اللجنة، ومن منظمة الاتحاد الرياضي العام.

ووفقا لبيان نشرته اللجنة الأولمبية السورية، فإن قرار طرد فراس الخطيب جاء لمخالفته قيم ومثل المنظمة وخروجه عن مبادئها الوطنية.

2021-12-5-28

وأوضحت أن القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى أحكام النظام الداخلي للجنة.

وكان فراس الخطيب قد شارك مع فريق ”أساطير العرب“ في مواجهة أمام ”أساطير العالم“ يوم الجمعة، على ملعب الثمامة في قطر.

وشارك مع ”نجوم العرب“ العمانيان علي الحبسي، وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر، ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والإيراني مهدي فيكيا، والعراقي يونس محمود، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم)، والإعلامي القطري محمد سعدون الكواري.

في حين شارك مع ”أساطير العالم“: خوان أنخيل، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديساييه، يوري دجوركاييف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثار ماتيوس، نونو جوميش، أندريا بيرلو، يايا توريه، السويسري جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا)، أمادو سامورا، باسكال زوبيربوهلير، وقادهم المدرب ”الإسرائيلي أفرام غرانت“.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5/5، حيث فاز ”أساطير العرب“.

يشار إلى أن فراس الخطيب البالغ من العمر 38 عاما سبق له اللعب في الكرامة السوري والنصري والعربي والقادسية والسالمية في الكويت وشنغهاي شنهوا الصيني وأم صلال القطري.

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