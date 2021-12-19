"بي إن سبورتس": كاف يعقد اجتماعا لمناقشة إمكانية تأجيل أمم أفريقيا بالكاميرون

كشفت قناة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية، على عقد اجتماع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، يوم الأحد، من أجل مناقشة إمكانية تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها بالكاميرون، في الفترة بين 9 يناير حتى 6 فبراير من العام المقبل، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة ”بي إن سبورت“ الإخبارية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قالت فيه: ”اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعقد مساء اليوم اجتماعا عن بعد، عبر تقنية الفيديو، ويتوقع أن تكون النقطة الأبرز، مناقشة تأجيل كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون، مطلع الشهر المقبل، في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا، في مختلف أنحاء العالم“.

وطغت العديد من الأزمات بشأن البطولة المقبلة، على رأسها اعتراض الأندية الأوروبية، على إرسال لاعبيها للكاميرون؛ خوفًا من فيروس كورونا.

كذلك اعترض النادي الأهلي المصري، على مواعيد المسابقة، التي تتعارض مع كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الإمارات، مطلع فبراير المقبل.

وأشارت العديد من التقارير، إلى إمكانية تأجيل كأس الأمم الأفريقية، حتى صيف 2022، وهو ما نفاه الاتحاد القاري جملة وتفصيلًا.

وعبّر فيرون أومبا، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن سعادته بالمجهودات التي بذلتها الحكومة الكاميرونية، استعدادًا لأمم أفريقيا.

وأكد فيرون قدومه للكاميرون، من أجل إقامة البطولة، وليس تأجيلها؛ لأن التأجيل ليس واردًا في خطط ”كاف“.

وقال أومبا في مؤتمر صحفي مؤخرًا: ”أرسلني رئيس كاف إلى هنا، ليس لتأجيل بطولة أمم أفريقيا، وليست لدينا خطط لتأجيلها“، موضحًا: ”أنا هنا لمواصلة المناقشات مع حكومة الكاميرون؛ للوقوف على مدى جاهزيتها، وأريد أن أشكرهم على مجهوداتهم، والأعمال الكبيرة التي يقومون بها، من أجل إقامة البطولة“.

وأشار: ”تم اعتماد البروتوكول الطبي الذي قمنا بإعداده من قبل. كاف سيقوم بالإشراف على معامل مستقلة للفحص على فيروس كورونا، وسنوفر طائرة طبية لرعاية اللاعبين في الحالات الحرجة“.

وعن موقف الجماهير من الحضور في البطولة، كشف فيرون: ”الحضور سيكون متاحًا للجميع، ولكن بشرط الحصول على اللقاح، وإذا لم تحصل عليه فمشاهدة المباريات ستكون من أمام التلفزيون. احضر إلى الملعب، وأنت حاصل على اللقاح“.