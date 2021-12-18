ماذا يعني اعتماد "العربية" لغة رسمية في الفيفا؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يوم السبت أن رئيسه جياني إنفانتينو الموجود حاليا في قطر تلقى اقتراحا من عدة دول عربية على رأسها قطر الدولة المستضيفة لكأس العرب 2021 وكأس العالم 2022 باعتماد اللغة العربية لغةً رسمية للفيفا.

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ”يصادف اليوم السبت اليوم العالمي للغة العربية في الأمم المتحدة، وتتويجاً للنسخة الأولى من كأس العرب لكرة القدم قطر 2021، وتقديراً لأهمية اللغة العربية التي يتحدث بها ليس فقط 450 مليون شخص يعيشون في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، ولكن أيضًا من قبل ملايين العرب في جميع أنحاء العالم، سيقترح رئيس الفيفا أن تصبح اللغة العربية لغة رسمية من الفيفا“.

وأضاف بيان الفيفا: ”ينبع اقتراح رئيس الفيفا من مناقشات طويلة الأمد مع قطر الدولة المضيفة لكأس العرب وكأس العالم وأولئك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتزامن مع اختتام بطولة كأس العرب، التي ضمت بنجاح 23 منتخبًا وطنيًا في الاحتفال بكرة القدم والوحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والعالم العربي“.

وحاليًا، لغات الفيفا الأربع الرسمية هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، ويعني أن تصبح العربية اللغة الرسمية الخامسة أن يعتمدها الفيفا ويتعامل بها في مراسلاته ومخاطباته وتعاملاته عالميًا على مختلف الأصعدة.

وكذلك في بطولاته، فعلى سبيل المثال يجب أن تتم ترجمة الخطابات سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية إلى العربية بالمثل كما يحدث باللغات الأربع الأخرى.

Arabic proposed as fifth official FIFA language اقتراح بإعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) 👉 https://t.co/jjuS1yL4NK pic.twitter.com/WYsBqfZyyN — FIFA Media (@fifamedia) December 18, 2021

وأحرزت الجزائر لقب كأس العرب لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 2-صفر على تونس بعد وقت إضافي في قمة مغاربية مثيرة أمام أكثر من 60 ألف متفرج في إستاد البيت في الخور تحت أنظار إنفانتينو.

وعقب المباراة النهائية أعرب إنفانتينو عن رغبته في استمرار كأس العرب خلال الأعوام المقبلة تحت رعاية الفيفا في ظل نجاح النسخة الحالية التي أقيمت في قطر.

وقال إنفانتينو عبر شبكة beIN Sports: ”كأس العرب نجحت، وسنسعى لاستمرارها، البطولة كانت رائعة ومردودها رائع، ليس فقط في الوطن العربي لكن لدى الجميع، سنناقش المسألة ونعرف كيف سننظم البطولة مجددا في المستقبل، وكأس العالم أيضا سيوحد أيضا كل الشعوب العام المقبل في قطر“.

وأضاف: ”تلقيت مطالبات من اتحادات المنطقة العربية باستمرار البطولة مستقبلا، وأنا أدعم ذلك لأن مثل تلك البطولات تسهم في تطوير اللعبة وسنناقش الأمر جدًيا وهي لن تتعارض مع مسابقتي كأس الأمم الآسيوية أو الأفريقية، فبطولة كأس العرب جمعت (المشرق) و(المغرب) وهي جسر ربط قارتي آسيا بأفريقيا وتميزت بالحضور الجماهيري اللافت“.

وأقيمت البطولة تحت مظلة الفيفا لأول مرة في التاريخ بعد تسع نسخ سابقة أقيمت على فترات متباعدة ودون رعاية دولية.