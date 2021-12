ماذا يعني اعتماد "العربية" لغة رسمية في الفيفا؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يوم السبت أن رئيسه جياني إنفانتينو الموجود حاليا في قطر تلقى اقتراحا من عدة دول عربية على رأسها قطر الدولة المستضيفة لكأس العرب 2021 وكأس العالم 2022 باعتماد اللغة العربية لغةً رسمية للفيفا.

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ”يصادف اليوم السبت اليوم العالمي للغة العربية في الأمم المتحدة، وتتويجاً للنسخة الأولى من كأس العرب لكرة القدم قطر 2021، وتقديراً لأهمية اللغة العربية التي يتحدث بها ليس فقط 450 مليون شخص يعيشون في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، ولكن أيضًا من قبل ملايين العرب في جميع أنحاء العالم، سيقترح رئيس الفيفا أن تصبح اللغة العربية لغة رسمية من الفيفا“.

وأضاف بيان الفيفا: ”ينبع اقتراح رئيس الفيفا من مناقشات طويلة الأمد مع قطر الدولة المضيفة لكأس العرب وكأس العالم وأولئك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتزامن مع اختتام بطولة كأس العرب، التي ضمت بنجاح 23 منتخبًا وطنيًا في الاحتفال بكرة القدم والوحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والعالم العربي“.

وحاليًا، لغات الفيفا الأربع الرسمية هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، ويعني أن تصبح العربية اللغة الرسمية الخامسة أن يعتمدها الفيفا ويتعامل بها في مراسلاته ومخاطباته وتعاملاته عالميًا على مختلف الأصعدة.

وكذلك في بطولاته، فعلى سبيل المثال يجب أن تتم ترجمة الخطابات سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية إلى العربية بالمثل كما يحدث باللغات الأربع الأخرى.

Arabic proposed as fifth official FIFA language

اقتراح بإعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)

