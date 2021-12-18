إنفانتينو: نسعى لاستمرار كأس العرب تحت مظلة الفيفا (فيديو)

أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، عن رغبته في استمرار بطولة كأس العرب خلال الأعوام المقبلة، في ظل نجاح النسخة الحالية التي أقيمت في قطر، ووصل لنهائي النسخة العاشرة الجزائر وتونس.

وقال إنفانتينو عبر قناة beIN Sports: ”كأس العرب نجحت، وسنسعى لاستمرارها، البطولة كانت رائعة ومردودها رائعا، ليس فقط في الوطن العربي لكن لدى الجميع، سنناقش المسألة ونعرف كيف سننظم البطولة مجددا في المستقبل، وكأس العالم أيضا سيوحد أيضا كل الشعوب العام المقبل في قطر“.

وأردف: ”كأس العرب كانت ناجحة، ودعمت الفكرة القائلة إن كرة القدم توحد كل الشعوب والبلدان، هذه الفرحة العارمة رأيناها في جميع أنحاء العالم، ولنرى كيف سننظمها في المستقبل بحضور أفضل اللاعبين“.

وأضاف: ”تلقيت طلبات من اتحادات المنطقة العربية لاستمرار البطولة مستقبلاً وأنا أدعم ذلك لأن مثل تلك البطولات تساهم في تطوير اللعبة وسنناقش الأمر جدًيا وهي لن تتعارض مع مسابقتي كأس الأمم الآسيوية أو الأفريقية، فبطولة كأس العرب جمعت (المشرق) و(المغرب) وهي جسر ربط قارتي آسيا بأفريقيا وتميزت بالحضور الجماهيري اللافت“.

وأقيمت البطولة تحت مظلة فيفا لأول مرة في التاريخ، بعدما جرت 9 مرات من قبل.

وبدأت البطولة في 1963 ولم تستمر بانتظام وفي بعض النسخ شاركت المنتخبات بفرقها الرديفة.

وكان المنتخب القطري نجح في الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 بعد فوزه، بركلات الترجيح، على منتخب مصر، اليوم السبت، على استاد 974.

ومن المقرر أن يحصل المنتخب القطري على مليوني دولار بعد حصوله على المركز الثالث، في حين سيحصل منتخب مصر على 1.5 مليون دولار بعد حصوله على المركز الرابع.

في المقابل، يحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى الـ16.

وأقيمت البطولة بمشاركة 16 منتخبا، على 6 من ملاعب كأس العالم 2022، حيث ستختتم بإقامة المباراة النهائية على استاد البيت بين الجزائر وتونس.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب الجزائر مع تونس على استاد البيت في المباراة النهائية، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

وقبل هذه المشاركة نال منتخب مصر المركز الثالث في كأس العرب، العام 1988، بينما حصل منتخب قطر على المركز الثالث لأول مرة وحصل على الرابع في نسخة 1985.