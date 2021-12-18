انتخاب بشار الحوامدة رئيسًا لنادي الوحدات الأردني

انتُخب الدكتور بشار الحوامدة، رئيسًا لنادي الوحدات الأردني، بعد انتخابات أُجريت في صالة الأمير فيصل في مدينة القويسمة، حيث تفوق على منافسه يوسف الصقور، كما سيطرت كتلة ”وحدات البطولات“ على مقاعد مجلس الإدارة.

وأعلن نادي الوحدات عبر موقعه الرسمي فوز بشار الحوامدة برئاسة النادي، حيث فاز 8 من أعضاء كتلة البطولات بمقاعد العضوية، مقابل اثنين من كتلة الأحرار.

وحسم الحوامدة منصب الرئيس بعدما نجح بجمع 2222 صوتًا، وتقدم بـ 396 صوتًا على يوسف الصقور الذي حصل على 1826 صوتًا.

واستمرت انتخابات الوحدات نحو 10 ساعات، حيث يبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة 6035، وهم من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

وتعد انتخابات الوحدات الأوسع على مستوى الأندية الأردنية.

وجاءت انتخابات الوحدات بعد فترة عام ونصف العام، تولت خلالها لجان مؤقتة إدارة النادي، بعد حل المجلس السابق بقرار قضائي.

يشار إلى أن ”الوحدات“ احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الأردني موسم 2021/2022، وحصد 47 نقطة وهو نفس رصيد الرمثا، لكن الأخير فاز باللقب بفارق المواجهات المباشرة.

وفاز بمقاعد عضوية مجلس الإدارة كل من:

1. زياد شلباية 2235 صوتًا.

2. المهندس حاتم أبو معليش 2332 صوتًا.

3. عوض الأسمر 1991 صوتًا.

4. بسام شلباية 1974 صوتًا.

5. غصاب خليل 1959 صوتًا.

6. وليد السعدي 1889 صوتًا.

7. زيد أبو حميد 1816 صوتًا.

8. عبد الرحمن النجار 1775 صوتًا.

9. مخلد الكوز 1707 أصوات.

10. خالد أبو قوطة 1698 صوتًا.