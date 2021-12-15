RMC: "كاف" قد يعلن إلغاء نسخة أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون

كشفت إذاعة ”RMC“ الفرنسية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قد يتجه للإعلان عن إلغاء نسخة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي ستقام في الكاميرون.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في يناير الماضي ولكن الاتحاد الأفريقي اتخذ قرارًا في يونيو 2020 بتأجيلها ليناير 2022 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإذاعة، في تقرير لها، يوم الأربعاء، ونقلا عن مصادرها بأن ”كاف قد يعلن إلغاء نسخة كأس أمم أفريقيا 2022 والمقرر إقامتها في الكاميرون، وأنه حتى الآن لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الشأن، لكن الاتحاد الأفريقي يواجه ضغوطات من بعض الأندية وخاصة الإنجليزية بسبب فيروس كورونا ومسألة الحجر الصحي الذي سيخضع له اللاعبون الأفارقة المحترفون في أندية البريميرليغ“.

وأوضحت أن ”الإلغاء سيكون بسبب مخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 داخل الكاميرون وتفشي المتحور الجديد (أوميكرون)“، مشيرة إلى أن القرار ربما يصدر بعد اجتماع للمكتب التنفيذي للكاف اليوم“.

وشدد التقرير على استياء بعض الأندية، وخاصة الإنجليزية، من موعد البطولة إذ ترغب في الإبقاء على لاعبيها بالأراضي البريطانية في الأسابيع المقبلة، وبالتالي، يجب أن يخضع اللاعبون الأفارقة الذين تم استدعاؤهم لمنتخبات بلدانهم، للحجر الصحي عند عودتهم إلى المملكة المتحدة؛ ما سيحرم الأندية من لاعبيها لفترة أطول“.

🔴 Selon nos informations, la CAN pourrait annoncer une annulation de l’édition 2022 au Cameroun. La réflexion est en tout cas engagée. — RMC Sport (@RMCsport) December 15, 2021

وتسيطر حالة من الغموض على موقف أمم أفريقيا 2022، رغم تأكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة البطولة في موعدها المحدد سلفا خلال شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط.

ولم تَبلغ الكاميرون درجة الجاهزية المطلوبة لاستضافة كأس أمم أفريقيا، ليؤكد العديد من التقارير إمكانية إلغاء البطولة.

كان ”كاف“ أعلن في وقت سابق المواعيد الرسمية للبطولة، لتنطلق في التاسع من يناير 2022 وتختتم بالمباراة النهائية يوم الـ6 من فبراير المقبل، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن العديد من التقارير والمواقف المتضاربة ما زالت تثير الشكوك بشأن إمكانية صدور قرار بسحب التنظيم مجددا من الكاميرون أو التأجيل، خصوصا في ظل الأنباء الواردة بأن هناك نزاعات مسلحة مستمرة في شمال البلاد وعدم جاهزية كاملة للملاعب.

ما زاد الأمور غموضًا، هو الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي المصري إلى اتحاد الكرة المصري يؤكد فيه تقديره للجهد الكبير الذي بذله أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري، لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي أمم أفريقيا في الفترة من الـ9 من يناير 2022 إلى الـ6 من فبراير 2022، وكأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من الـ3 إلى الـ 12 من فبراير 2022، وتأكيده في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب المصري سيشارك في بطولة الأمم الأفريقية بكامل لاعبيه، وأيضًا الفريق الأحمر سيخوض فعاليات المونديال بجميع لاعبيه.

زيارة وفد رسمي

وقام وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة الكونغولي فيرون موسينغو أومبا، بزيارة الكاميرون، أمس، للوقوف على آخر استعدادات البلد المنظم لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد الأمين العام في تصريحات لوسائل الإعلام الكاميرونية عقب الزيارة على إقامة البطولة في موعدها، نافيًا أن يكون هناك تطرق لفكرة التأجيل نهائيّا.

وقام الأمين العام بزيارة الملعب الأولمبي الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية للبطولة.

وشارك نارسيس مويل كومبي وزير الرياضة الكاميروني في الزيارة وأوضح أن بلاده تستعد بشكل قوي لاستضافة الحدث القاري.

وجاءت المجموعات الست للبطولة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، والرأس الأخضر

المجموعة الثانية: السنغال، غينيا، زيمبابوي، ومالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، الغابون، وجزر القمر

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، غينيا بيساو، والسودان

المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، وغينيا الاستوائية

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، وجامبيا

ويخوض كل منتخب 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات، يتأهل لدور الـ16 كل من المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن دور الـ16 وصولا إلى المباراة النهائية، تستكمل البطولة بالنظام الإقصائي، الذي يقضي بتأهل الفائز وخروج المغلوب.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 5 مدن مختلفة، هي: دوالا، ياوندي، بافوسام، غاروا، وليمبي.