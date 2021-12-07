الأردن يكتسح فلسطين بخماسية ويرافق المغرب لربع نهائي كأس العرب

حقق المنتخب الأردني فوزا عريضا على نظيره الفلسطيني بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

ورافق المنتخب الأردني نظيره المغربي لدور ربع النهائي من البطولة المقامة في قطر، بعد فوز ”أسود الأطلس“ على السعودية بهدف نظيف.

تقدم منتخب الأردن بهدف نظيف على حساب فلسطين في الدقيقة التاسعة عن طريق بهاء عبدالرحمن من ركلة جزاء.

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 1 – 0 على فلسطين في الدقيقة 9 عن طريق بهاء عبدالرحمن من ركلة جزاء #قنوات_الكاس#FIFArabCup pic.twitter.com/Fcls89exux — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

وفي الدقيقة 24 أضاف حمزة الدردور الهدف الثاني للمنتخب الأردني بعد تلقيه عرضية متقنة حولها للشباك مباشرة، ليصبح الدردور الهداف التاريخي للنشامى بـ32 هدفا.

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 2 – 0 على فلسطين في الدقيقة 24 عن طريق حمزة الدردور #قنوات_الكاس#FIFArabCup pic.twitter.com/PQubWCwTAd — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

وقلص منتخب فلسطين الفارق بهدف أول في الدقيقة 44 عن طريق تامر صيام من رأسية رائعة.

#مونديال_العرب |

منتخب فلسطين يقلص الفارق 1 – 2 أمام الأردن في الدقيقة 44 عن طريق تامر صيام #قنوات_الكاس#FIFArabCup pic.twitter.com/HbcuhyEwW3 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

ولكن المنتخب الأردني عاد لتسجيل الهدف الثالث عن طريق ياسر، لاعب المنتخب الفلسطيني، حيث ارتطمت الكرة بقدمه لتسكن الشباك في الدقيقة 82.

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 3 – 1 على فلسطين في الدقيقة 82 عن طريق محمود مرضي#قنوات_الكاس#FIFArabCup pic.twitter.com/vyp9kO5s98 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

وفي الدقيقة 86 سجل يزن عبدالله النعيمات الهدف الرابع من تصويبة قوية مستغلا تقدم حارس فلسطين، لتسكن الكرة الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة 90 سجل يزن النعيمات الهدف الخامس للمنتخب الأردني، في ظل استسلام تام لنظيره الفلسطيني.

وحقق منتخب الأردن فوزه الثاني في البطولة مقابل خسارة وحيدة بينما مني الفريق الفلسطيني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل وحيد.

المغرب يهزم السعودية

وفي مباراة أخرى حقق المنتخب المغربي فوزا مهما على نظيره السعودي بهدف نظيف، في نفس المجموعة.

جاء هدف المغرب عن طريق كريم البركاوي من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

منتخب السعودية الذي كان في حاجة لنقاط المباراة أكثر من منتخب المغرب لم يبادر للهجوم سوي في فترات متباعدة بواسطة فراس البريكان ويحيى العمار لم تثر قلق الحارس عبدالعالي المحمدي.

وتصدر المنتخب المغربي بهذه النتيجة مجموعته برصيد 9 نقاط، ثم الأردن برصيد 6 نقاط، والسعودية ثالثا بنقطة واحدة، ثم منتخب فلسطين بنقطة أيضا.

ويلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يلعب الأردن مع متصدر المجموعة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم بعد قمة مصر والجزائر.