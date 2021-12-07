رياضة

الأردن يكتسح فلسطين بخماسية ويرافق المغرب لربع نهائي كأس العرب
تاريخ النشر: 07 ديسمبر 2021 16:56 GMT
تاريخ التحديث: 07 ديسمبر 2021 18:15 GMT

الأردن يكتسح فلسطين بخماسية ويرافق المغرب لربع نهائي كأس العرب

حقق المنتخب الأردني فوزا عريضا على نظيره الفلسطيني بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب. ورافق

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق المنتخب الأردني فوزا عريضا على نظيره الفلسطيني بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

ورافق المنتخب الأردني نظيره المغربي لدور ربع النهائي من البطولة المقامة في قطر، بعد فوز ”أسود الأطلس“ على السعودية بهدف نظيف.

تقدم منتخب الأردن بهدف نظيف على حساب فلسطين في الدقيقة التاسعة عن طريق بهاء عبدالرحمن من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 24 أضاف حمزة الدردور الهدف الثاني للمنتخب الأردني بعد تلقيه عرضية متقنة حولها للشباك مباشرة، ليصبح الدردور الهداف التاريخي للنشامى بـ32 هدفا.

وقلص منتخب فلسطين الفارق بهدف أول في الدقيقة 44 عن طريق تامر صيام من رأسية رائعة.

ولكن المنتخب الأردني عاد لتسجيل الهدف الثالث عن طريق ياسر، لاعب المنتخب الفلسطيني، حيث ارتطمت الكرة بقدمه لتسكن الشباك في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 86 سجل يزن عبدالله النعيمات الهدف الرابع من تصويبة قوية مستغلا تقدم حارس فلسطين، لتسكن الكرة الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة 90 سجل يزن النعيمات الهدف الخامس للمنتخب الأردني، في ظل استسلام تام لنظيره الفلسطيني.

وحقق منتخب الأردن فوزه الثاني في البطولة مقابل خسارة وحيدة بينما مني الفريق الفلسطيني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل وحيد.

المغرب يهزم السعودية

وفي مباراة أخرى حقق المنتخب المغربي فوزا مهما على نظيره السعودي بهدف نظيف، في نفس المجموعة.

جاء هدف المغرب عن طريق كريم البركاوي من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

منتخب السعودية الذي كان في حاجة لنقاط المباراة أكثر من منتخب المغرب لم يبادر للهجوم سوي في فترات متباعدة بواسطة فراس البريكان ويحيى العمار لم تثر قلق الحارس عبدالعالي المحمدي.

وتصدر المنتخب المغربي بهذه النتيجة مجموعته برصيد 9 نقاط، ثم الأردن برصيد 6 نقاط، والسعودية ثالثا بنقطة واحدة، ثم منتخب فلسطين بنقطة أيضا.

ويلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة، فيما يلعب الأردن مع متصدر المجموعة الذي سيتحدد في وقت لاحق اليوم بعد قمة مصر والجزائر.

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