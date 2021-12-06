كأس العرب.. منتخب عمان يهزم البحرين ويرافق قطر في ربع النهائي (فيديو)

فاز المنتخب القطري 3/0 على منافسه المنتخب العراقي، في حين تأهل منتخب عمان بعد الفوز على البحرين 3/0، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 من الدور الأول، اليوم الإثنين.

وعلى استاد البيت، انتهى الشوط الأول من مباراة قطر والعراق بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المنتخب القطري ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

سجل المعز علي عبدالله هدف التقدم لمنتخب قطر على العراق في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ووقع أكرم حسن عفيف الهدف الثاني لقطر في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من خالد منير.

وتكفل حسن خالد الهيدوس بتسجيل الهدف الثالث لقطر في الدقيقة 90+3، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

في حين أنهى منتخب عمان الشوط الأول متقدما 1/0 على البحرين.

تقدم المنذر ربيع العلوي لمنتخب عمان في الدقيقة 41 بضربة رأسية مستغلا كرة من عبدالله عبدالغفور.

ولعب أمجد الحارثي كرة عرضية حولها أرشد العلوي بضربة رأس في مرمى البحرين، ليعلن تقدم منتخب عمان بالهدف الثاني في الدقيقة 50.

وسجل خالد خليفة الهاجري الهدف الثالث لمنتخب عمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59، مستغلا تمريرة متقنة من أرشد العلوي.

ورفع الفوز رصيد المنتخب العماني إلى 4 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الأولى، ليتأهل إلى دور ربع النهائي مستفيدا من خسارة منتخب العراق أمام قطر.

وتأهل منتخب قطر إلى دور ربع النهائي متصدرا ترتيب المجموعة الأولى، حيث حصد 9 نقاط، في حين يملك منتخب العراق 3 نقاط في المركز الثالث، مقابل نقطة وحيدة لمنتخب البحرين في ذيل الترتيب.

وافتتح منتخب قطر البطولة بالفوز 1/0 على البحرين، قبل أن يتفوق 2/1 على عمان، ثم 3/0 على العراق، في حين تعادل منتخب عمان 1/1 مع العراق، قبل أن يسقط أمام قطر ثم تغلب 3/0 على البحرين.

وفي ربع النهائي يلعب منتخب قطر مع المنتخب الإماراتي، ثاني المجموعة الثانية، في حين يلعب منتخب عمان مع تونس متصدر المجموعة الثانية.

وتقام مباراتا قطر مع الإمارات، وتونس أمام عمان، يوم الجمعة المقبل.

وتستكمل مباريات دور المجموعات غدا الثلاثاء، حيث يلعب المنتخب الأردني مع منتخب فلسطين، ومنتخب السعودية مع المغرب في المجموعة الثالثة، كما يلعب منتخب لبنان مع السودان، ومصر أمام الجزائر في المجموعة الرابعة.

النحات اليمني يعقوب هبشان يصنع مجسمًا لكأس العرب من جذع شجرة وبإمكانات بدائية وبسيطة للغاية.#كأس_العرب #كأس_العرب_قطر2021 #fif pic.twitter.com/re1kgMGCEA — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

وحسمت منتخبات تونس والإمارات والمغرب ومصر والجزائر التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، في حين تتنافس منتخبات الأردن والسعودية وفلسطين على بطاقة المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن تلعب مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 15 ديسمبر، وتقرر أن تلعب المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر، على أن تقام على إستاد البيت.

وتم رصد مكافآت مالية ضخمة لبطولة كأس العرب 2021، حيث يحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.