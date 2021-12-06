كأس العرب.. التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي قطر ضد العراق والبحرين مع عمان

تقام مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب التي تقام حالياً في قطر.

ويلعب المنتخب القطري الذي ضمن التأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي كأس العرب أمام العراق، كما يلتقي منتخب البحرين منافسه عمان.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح جولة الحسم في المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب.

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ”البيت“ مواجهة قطر ضد العراق في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت قطر والعراق.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي وقناة الكأس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ويستضيف ملعب ”أحمد بن علي“ المونديالي مواجهة البحرين ضد عمان في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت البحرين، الحادية عشرة مساءً بتوقيت عمان.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق سوار الذهب وقناة الكأس 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري.

يوم المباراة ⚽️ متحمسين للحفاظ على صدارة المجموعة ؟ 🤩 نشوفكم اليوم في استاد البيت 🏟 #مونديال_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركم 💪 pic.twitter.com/UkB06Z4yTO — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 6, 2021

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب قطر منافسات هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، وقد ضمن التأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية.

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب عمان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وخلفه منتخب البحرين بنفس الرصيد.

ويحتاح منتخب العراق تحقيق الفوز على قطر لحسم تأهله بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة لقاء عمان والبحرين، كما يكفيه التعادل بشرط تعادل عمان مع البحرين.

وتعني هزيمة منتخب العراق مع تعادل عمان والبحرين تساوي المنتخبات الثلاث برصيد نقطتين، وسيتم اللجوء لمعيار فارق الأهداف ثم الأكثر إحرازاً للأهداف ثم معيار المواجهات المباشرة بالنقاط ثم فارق الأهداف ثم الأكثر إحرازاً للأهداف ثم معيار اللعب النظيف وأخيراً القرعة.

ويحتاج منتخب عمان أو البحرين للفوز مع عدم فوز العراق على قطر للتأهل بشكل رسمي لربع النهائي.

قطر ضد العراق

يدخل منتخب قطر مباراة العراق بأعصاب هادئة بعدما ضمن التأهل بشكل رسمي، ولكن المنتخب العراقي يتطلع لتحقيق الفوز الذي يساعده على حسم الفوز.

وأكد الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، أن فريقه سيلعب دون ضغوط ولكنه سيسعى لتحقيق الفوز، موضحاً أنه قد يمنح الفرصة لبعض الأسماء ولكن في النهاية فإن الفريق يسعى بشكل عام لحسم الفوز.

ويعتمد منتخب قطر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سعد الشيب وأمامه ثلاثي خط الدفاع بوعلام خوخي وبسام الراوي وعبد الكريم حسن.

ويقود خط الوسط عبد العزيز حاتم وحسن الهيدوس ويميناً مصعب خضر ويساراً خالد منير وفي الهجوم كريم بوضياف والمعز علي وأكرم عفيف.

في المقابل، يجد منتخب العراق نفسه أمام خيار وحيد وهو تحقيق الفوز على حساب قطر لضمان الصعود بغض النظر عن أي حسابات أخرى.

وأكد المدرب زيليكو بتروفيتش، المدير الفني لمنتخب العراق، في المؤتمر الصحفي، أن فريقه أمام مواجهة ستكون الأصعب بكل المقاييس، خاصة أن الحظ لم يحالف أسود الرافدين على حد وصفه في أول جولتين.

ويعتمد منتخب العراق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فهد طاليب وأمامه رباعي خط الدفاع مناف يونس وروبن سولاقا وشيركو كريم وحسن رائد.

ويقود خط الوسط أمجد عطوان وبجواره سعد جاسم وعلى الأطراف محمد قاسم وأحمد فرحان وفي الهجوم علاء عباس وخلفه بشار رسن.

البحرين ضد عمان

تبدو هذه المواجهة متعلقة بنسبة كبيرة بلقاء العراق وقطر، ففوز أسود الرافدين يقتل طموحات البحرين وعمان في التأهل.

وقال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيخوض مواجهة مصيرية يبحث خلالها عن الفوز فقط وينتظر نتيجة لقاء العراق وقطر.

من جانبه، أكد المدرب البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين قبل اللقاء أن فريقه بحاجة لاستعادة الثقة فقط وتحقيق الفوز، موضحاً أن فريقه قدم عروضاً جيدة وأن الأداء لا يعبر على الإطلاق عما يحدث من نتائج.

ويعتمد منتخب البحرين على تشكيلته التي تضم سيد عباس لحراسة المرمى ووليد الحيام وراشد الحوطي وأحمد بوغمار وأحمد ميرزا للدفاع.

ويقود خط الوسط جاسم الشيخ وبجواره عباس العصفور وعبد الوهاب المالود مع ثلاثي الهجوم مهدي الحميدان ومحمد مرهون وإسماعيل عبد اللطيف.

📸 حصة مسائية وأجواء مثالية، اختتم رجال الأحمر خلالها استعداداتهم للجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة #كأس_العرب#معاك_يا_أحمرنا pic.twitter.com/RSzMAKxjy7 — OFA – Official Page (@OmanFA) December 5, 2021

ويقود تشكيلة منتخب عمان الحارس إبراهيم المخيني وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد الخميسي وجمعة الحبسي وأمجد الحارثي وأحمد الكعبي.

ويقود خط الوسط حارب السعدي وبجواره أرشد العلوي وعبد الله فواز بينما يقود خط الهجوم صلاح اليحيائي ومحسن الغساني وخالد الهاجري.

وقال المدرب المصري محمد عبدالعظيم عظيمة، المدير الفني الأسبق لفريق ظفار العماني والأهلي البحريني، لـ“إرم نيوز“، إن الحسابات ترجح كفة العراق وقطر ولكن كل هذه الحسابات لا تعني شيئاً على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المنتخب البحريني وأيضاً العماني سيبحثان عن الفوز لحسم الاستمرار في سباق المنافسة أملاً في تعثر العراق، وهو الأمر الذي سيشعل المجموعة.