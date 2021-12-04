جماهير القادسية تقتحم الملعب وتقذف لاعبيها بزجاجات المياه خلال مواجهة الكويت (فيديو)

اقتحمت جماهير القادسية الغاضبة ملعب مباراة فريقها ضد الكويت، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، وقامت بإلقاء الزجاجات الفارغة على اللاعبين غضبا من أدائهم.

وحقق الكويت فوزا مهما على ضيفه القادسية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري الكويتي الممتاز.

سجل ثلاثية الأبيض أحمد الزنكي في الدقيقتين 8 و20، وطلال الفاضل في الدقيقة 83.

وتصدر الكويت ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن كاظمة، في حين تجمد رصيد القادسية عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وتداول برنامج ”الديربي“ فيديوهات تظهر نزول بعض الجماهير حول مضمار الملعب، وقيامهم بإلقاء الزجاجات الفارغة على اللاعبين خلال أحداث المباراة، ما دفع الأمن لمطاردتهم.

كما ظهر في فيديو آخر مشجع يحصل على الكرة من الملعب ويصعد إلى المدرجات.

اثناء انشغال بعض المشجعين والأمن بحذف علب الماء .. مشجع ياخذ كرة من الملعب ويصعد المدرج 😂! #القادسيه_الكويت pic.twitter.com/81TleTY4eo — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) December 4, 2021

يذكر أن نادي الكويت يقوده التونسي نبيل معلول، الذي تولى المسؤولية خلفاً لمواطنه فتحي الجبال، الذي تولى المهمة ذاتها منذ بداية الموسم الحالي.

وكانت إدارة الأبيض قررت إقالة الجبال بعد تراجع النتائج وخسارة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لفرق ”غرب“ أمام المحرق البحريني بهدفين دون رد.

ومن أبرز محطات معلول التتويج مع الترجي التونسي كمدير فني بثلاثية تاريخية ”الرابطة التونسية المحترفة الأولى، كأس تونس، ودوري أبطال أفريقيا“، وقيادة نسور قرطاج لنهائيات كأس العالم 2018، واستمر مع الفريق في منافسات المونديال، والألعاب الأولمبية ”أثينا في السنة نفسها“، والفوز بكأس قطر مع الجيش 2014، والتواجد مع الترجي بكأس العالم للأندية في اليابان، كما تولى مهمة تدريب منتخب الكويت 2015، لكنه توقف عن النشاط بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي عجلت برحيله، وأخيراً كان مدرباً للمنتخب السوري، لكنه استقال من منصبه إثر خلافات إدارية مع رئيس الاتحاد السوري.