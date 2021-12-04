جماهير أربيل تقتحم الملعب وتعتدي على لاعبي الشرطة عقب مباراتهما في كأس العراق (صور وفيديو)

اقتحمت جماهير أربيل ملعب مباراة فريقها الذي جمعه أمام الشرطة، واعتدت على لاعبي وجمهور الأخير، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة كأس العراق، على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.

وتأهل فريق نادي أربيل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العراق، بعد فوزه على فريق نادي الشرطة بركلات الترجيح 4-3، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، بالتعادل السلبي دون أهداف لتذهب إلى ركلات الترجيح التي حسمت النتيجة لصالح أربيل بنتيجة 4-3.

وفور انتهاء صافرة النهاية اقتحمت جماهير أربيل ملعب المباراة بكثافة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور تظهر اعتداء جماهير أربيل على اللاعبين وجمهور الشرطة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هذا الاعتداء جاء نتيجة قيام جمهور الشرطة برفع العلم العراقي ونداء (بالروح بالدم نفديك يا عراق).

وكان فريقا نادي الكرخ وأمانة بغداد قد تأهلا إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العراق، بعد فوز الكرخ على ديالى 2-1، وأمانة بغداد على النجف 2-0 في مستهل انطلاق مباراة دور الـ16.

وعلى صعيد الدوري العراقي يحتل فريق الشرطة صدارة ترتيب الدوري العراقي برصيد 29 نقطة، من 11 مباراة، ويأتي أربيل في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.