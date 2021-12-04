وفاة المدرب اللبناني محمود حمود بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن نادي شباب الساحل اللبناني، اليوم السبت، وفاة مدربه محمود حمود.

وكتب نادي شباب الساحل عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“: ”بمزيد من الأسى، ولوعة الفقد، والتسليم بقضاء الله، ينعى إليكم نادي شباب الساحل المدرب الوطني الكبير الحاج محمود حمود الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم“.

وكان ”شباب الساحل“ قد أعلن إصابة محمود حمود بفيروس كورونا، يوم 6 نوفمبر.

وتُوج محمود حمود بكأس النخبة مع شباب الساحل، العام 2019، وقاد الفريق إلى أفضل مركز في تاريخه في الدوري اللبناني، في الموسم الماضي، عندما احتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

ويحتل ”شباب الساحل“ حاليًا المركز الثاني في الدوري اللبناني برصيد 14 نقطة خلف ”العهد“ المتصدر الذي يملك 16 نقطة بعد مرور 6 جولات.

ومحمود حمود من اللاعبين التاريخيين لنادي النجمة إذ كان احد أهم نجومه خلال تسعينيات القرن الماضي، وقد سبق له تولي تدريب العهد.

وتم تعيين المدرب السوري حسين عفش لقيادة نادي شباب الساحل، بشكل مؤقت بعد إصابة محمود حمود بفيروس كورونا.