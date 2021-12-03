التعادل يحسم نتيجة مباراة العراق والبحرين في كأس العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي العراق والبحرين في الجول الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب2021 لتي تقام في قطر.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.

ورفع التعادل رصيد العراق إلى نقطتين في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، حيث تعادل في المباراة الأولى 1/1 مع عمان، في حين يملك منتخب البحرين نقطة وحيدة بعدما خسر 1/0 أمام قطر في الجولة الأولى.

نتائج مثيرة

وبدأت مواجهات العراق والبحرين بفوز أسود الرافدين 10/1 في كأس العرب 1966 ثم فاز منتخب العراق 4/1 في كأس الخليج 1976 ثم فاز أيضا 4/0 للعراق في كأس الخليج 1979.

وواصل المنتخب العراقي تفوقه الواضح بالفوز 2/0 في تصفيات كأس العالم 1982 ثم بنتيجة 1/0 في كأس الخليج 1984 ثم تعادلا 1/1 في كأس العرب 1985 في الدور الأول وفاز المنتخب العراقي 1/0 في المباراة النهائية في النسخة ذاتها.

وتعادل منتخبا العراق والبحرين 0/0 في كأس الخليج 1986، ثم فاز منتخب العراق 1/0 في كأس الخليج 1988 في حين حقق منتخب البحرين الفوز الأول على العراق في تصفيات كأس العالم 2002 2/0 قبل أن يفوز منتخب العراق بنتيجة 1/0.

وفي تصفيات كأس أمم آسيا 2004، فاز منتخب العراق 5/1 وتغلب منتخب البحرين 1/0

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في كأس الخليج 2007 ثم فاز منتخب البحرين 3/1 في كأس الخليج 2009 وفاز منتخب العراق في كأس الخليج 2010 بنتيجة 3/2.

واقتنص منتخب العراق بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الخليج 2013 بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4/2 بعد التعادل بنتيجة 1/1 وتعادلا 0/0 في بطولة غرب آسيا في نفس العام.

وتعادل المنتخبان 1/1 في كأس الخليج 2017 وفاز المنتخب البحريني 1/0 في نهائي بطولة غرب آسيا عام 2019 وتعادل المنتخبان 1/1 و0/0 في تصفيات كأس العالم 2022.

وتغلب منتخب البحرين وصعد إلى نهائي كأس الخليج عام 2019 بعد الفوز بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 2/2.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب عمان مع قطر لحساب المجموعة الأولى، كما يلعب منتخب موريتانيا مع الإمارات، وسوريا مع تونس، في المجموعة الثانية.

وتقام بطولة كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا، وتحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتقام المباريات على 6 من ملاعب كأس العالم 2022 التي تقام بعد عام واحد.

وتم رصد مكافآت مالية ضخمة لبطولة كأس العرب 2021، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.