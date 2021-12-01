كأس العرب.. منتخب الجزائر يكتسح السودان برباعية

حق المنتخب الجزائري فوزا كبيرا على نظيره السوداني، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، في مستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2021.
ووجهت الجزائر تحذيرا مبكرا للمنافسين رغم غياب نجومها المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.
وسجل هدف الجزائر الأول، بغداد بونجاح، بعد تمريرة رائعة من وسط الملعب، وصلت للاعب الذي استغل الارتباك الدفاعي، وانفرد بالمرمى، وراوغ الحارس، ووضعها في الشباك عند الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول.
هدف الجزائر الأول في شباك السودان بقدم بغداد بونجاح #الجزائر_السودان #مونديال_العرب #كأس_العرب #كأس_العرب_2021 #FIFAArabCup
— إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021
كما سجل بغداد بونجاح، هدفه الثاني أمام السودان، بعد تمريرة عرضية أرضية رائعة، وصلت للاعب الذي سددها من مرة واحدة، وبخطأ من الحارس، تمرّ الكرة من بين يديه وتسكن الشباك في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
بغداد بونجاح يضاعف النتيجة لمنتخب #الجزائر بهدف ثان في شباك السودان #كأس_العرب #مونديال_العرب#FIFAArabCup #FIFAArabCup2021
— إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021
وسجل جمال بن العمري، هدف الجزائر الثالث في شباك السودان، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
رأسية بلعمري تدون الثالث لمنتخب #الجزائر في شباك السودان.#كأس_العرب #FIFAArabCup #الجزائر_السودان
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— إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021
وأضاف هلال سوداني، الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، مع الدقيقة 46 مستغلًا خطأ فادحًا وغريبًا من دفاع منتخب السودان.
🥅⚽️العربي هلال سوداني يسجل اسمه على لائحة هدافي المنتخب الجزائري في كأس العرب FIFA قطر 2021™#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/qKG48dZ9L5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2021
وأضاع المنتخب السوداني فرصة تقليص الفارق، مع إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 69 حيث تصدى رايس مبولحي، حارس المنتخب الجزائري، للتصويبة بشكل رائع، ليحافظ على نظافة شباكه.
بهذه النتيجة، منتخب الجزائر يضع أول 3 نقاط في رصيده، في المجموعة التي تضم بجانبه منتخبي مصر ولبنان، واللذين سيلتقيان في وقت لاحق.
ودخل محاربو الصحراء، بطولة كأس العرب بمنتخب أغلب قوامه من لاعبين محليين، بهدف تمديد سلسلة عدم الخسارة التاريخية التي يعيشها، بعد أن وصل ثعالب الصحراء إلى 33 مباراة دون هزيمة.
على الجانب الآخر، يشارك المنتخب السوداني في البطولة للمرة الثانية فقط، في تاريخه.