كأس العرب.. منتخب الجزائر يكتسح السودان برباعية

حق المنتخب الجزائري فوزا كبيرا على نظيره السوداني، بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، في مستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2021.

ووجهت الجزائر تحذيرا مبكرا للمنافسين رغم غياب نجومها المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم رياض محرز لاعب‭ ‬وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسجل هدف الجزائر الأول، بغداد بونجاح، بعد تمريرة رائعة من وسط الملعب، وصلت للاعب الذي استغل الارتباك الدفاعي، وانفرد بالمرمى، وراوغ الحارس، ووضعها في الشباك عند الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول.

كما سجل بغداد بونجاح، هدفه الثاني أمام السودان، بعد تمريرة عرضية أرضية رائعة، وصلت للاعب الذي سددها من مرة واحدة، وبخطأ من الحارس، تمرّ الكرة من بين يديه وتسكن الشباك في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وسجل جمال بن العمري، هدف الجزائر الثالث في شباك السودان، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وأضاف هلال سوداني، الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، مع الدقيقة 46 مستغلًا خطأ فادحًا وغريبًا من دفاع منتخب السودان.

وأضاع المنتخب السوداني فرصة تقليص الفارق، مع إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 69 حيث تصدى رايس مبولحي، حارس المنتخب الجزائري، للتصويبة بشكل رائع، ليحافظ على نظافة شباكه.

بهذه النتيجة، منتخب الجزائر يضع أول 3 نقاط في رصيده، في المجموعة التي تضم بجانبه منتخبي مصر ولبنان، واللذين سيلتقيان في وقت لاحق.

ودخل محاربو الصحراء، بطولة كأس العرب بمنتخب أغلب قوامه من لاعبين محليين، بهدف تمديد سلسلة عدم الخسارة التاريخية التي يعيشها، بعد أن وصل ثعالب الصحراء إلى 33 مباراة دون هزيمة.

على الجانب الآخر، يشارك المنتخب السوداني في البطولة للمرة الثانية فقط، في تاريخه.