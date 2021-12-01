تردد قناة الكأس الناقلة لكأس العرب

انطلقت بطولة كأس العرب، مساء الثلاثاء، بمشاركة 16 منتخبا من مختلف أنحاء العالم العربي بين الـ30 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي والـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في أفضل إعداد لقطر لاختبار ملاعبها ومنشآتها قبل عام واحد على استضافة كأس العالم.

وشهد اليوم الأول للبطولة فوز منتخب تونس على موريتانيا (5-1) وتعادل العراق وعمان (1-1)، وفوز قطر على البحرين (1-0)، والإمارات على سوريا (2-1).

وتنتظر المنتخبات العربية المنتمية للقارة السمراء هذه البطولة قبل جولة الحسم المؤهلة لكأس العالم 2022، التي تقام في مارس المقبل، كما أننا على بعد أسابيع قليلة مع نسخة جديدة من كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في الكاميرون.

القنوات الناقلة لكأس العرب.. beIN SPORTS 1 و2 تنقلان المباريات مجانا https://t.co/9DLN6rfsjD pic.twitter.com/rzetWCiWQx — إرم سبورت (@EremSports) November 30, 2021

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورت والكأس (القطريتان) أعلنتا الحصول على حقوق بث البطولة.

وأعلنت شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ عن إذاعة كل مباريات بطولة كأس العرب، عبر قنواتها المفتوحة حتى نهاية المسابقة.

وجاء تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب كالآتي:

* بي إن سبورت 1 HD – تردد 11013 – أفقي 27500 – 3/4.

* بي إن سبورت 2 HD – تردد 12054 – أفقي 27500 – 3/4.

وعبر قمر ”سهيل سات“

*بي إن سبورت 1 تردد 11547 – 27500 – 2/3.

*بي إن سبورت 2 تردد 11585 – 27500 – 2-3.

وبجانب شبكة قنوات ”بي إن سبورتس، يمكن للجماهير مشاهدة مباريات كأس العرب 2021 على قنوات الكأس، التي خصصت مجموعة من قنواتها المفتوحة لنقل البطولة.

تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021، على عرب سات:

التردد: 12245

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات الكأس المفتوحة على سهيل سات

التردد: 10770

معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات الكأس المفتوحة على نايل سات

التردد: 11919

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

نظام بطولة كأس العرب

تبدأ البطولة بمرحلة دور المجموعات التي يتأهل منها متصدرو المجموعات الأربع إلى مرحلة دور ربع نهائي، تقام منافساته يومي الـ10 والـ11 من ديسمبر المقبل.

تتأهل 4 منتخبات إلى دور نصف النهائي المقرر إقامته يوم الـ15 من ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم الـ18 من ديسمبر المقبل.

يذكر أن بطولة كأس العرب يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لاختبار مدى تحضيرات دولة قطر لتنظيم كأس العالم 2022.

ويصل إجمالي جوائز البطولة إلى 25 مليون دولار، إذ يجني الفائز باللقب 5 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني سيحصل على 3 ملايين دولار، بينما ستتقاسم باقي المنتخبات المشاركة في البطولة ما تبقى من المبلغ.