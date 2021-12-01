التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد السودان في كأس العرب

يخوض المنتخب الجزائري اختباراً قوياً أمام منافسه السوداني، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزائر ضد السودان في كأس العرب:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية على ملعب أحمد بن علي المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.. ويدير المباراة الحكم الياباني ريوجي ساتا.

وتقام المباراة في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت السودان، الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 التي تم فتح تشفيرها مجاناً لنقل مباريات البطولة ويعلق على هذا اللقاء محمد بركات.

تاريخ المواجهات

يتفوق منتخب الجزائر بشكل واضح على السودان خلال 6 مواجهات بين رسمية وودية لم يفز خلالها المنتخب السوداني إطلاقاً، بينما فاز المنتخب الجزائري مرتين.

وبدأت اللقاءات يوم 12 ديسمبر 1980 وفاز المنتخب الجزائري على ملعبه بثنائية دون رد حملت توقيع تاج بن سحاولة وعلي فرقاني ثم تعادلا في السودان بنتيجة 1-1 وسجل للمنتخب السوداني أبوعبيدة آدم وأحرز للجزائر رابح جموح.

وتقابل المنتخبان في تصفيات أولمبياد سيول 1988 وتعادلا بنتيجة 1-1 يوم 28 يونيو 1987 في السودان وأحرز للمنتخب السوداني سامي عز الدين وسجل للمنتخب الجزائري مصطفى بوقار.

وتغلب منتخب الجزائر في لقاء الإياب على ملعبه بنتيجة 3-1 بعدما امتد اللقاء لوقت إضافي وسجل للمنتخب السوداني كامل محمد ولكن جمال مناد أدرك التعادل قبل النهاية بخمس دقائق وفي الوقت الإضافي سجل مناد الهدف الثاني وأحرز يزيد سنجاق الهدف الثالث.

وتقابل المنتخبان في مباراة ودية يوم 4 يونيو 2006 وفاز منتخب الجزائر بهدف دون رد سجله نور الدين دحام ثم كان آخر لقاء بين المنتخبين يوم 12 فبراير 2011 وتعادلا دون أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

الجزائر.. ومواصلة التوهج

يخوض المنتخب الجزائري مباراته الافتتاحية في مشواره بالبطولة باحثاً عن مواصلة التوهج الذي يعيشه مع المدير الفني جمال بلماضي وتتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 ثم تأهله للمرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2022.

وفضل المنتخب الجزائري المشاركة بفريقه الثاني في بطولة كأس العرب بقيادة المدير الفني مجيد بوقرة، ولكن التشكيلة المشاركة بالبطولة تضم بعض العناصر التي ساهمت في التتويج القاري وعلى رأسها ياسين براهيمي وبغداد بونجاح ويوسف بلايلي وجمال بلعمري والحارس رايس مبولحي.

وقال مجيد بوقرة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”متحفزون لخوض غمار هذه البطولة وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الافتتاحي لمشوارنا، خاصة أن المنتخب الجزائري يضم في تشكيلته عدة عناصر من المنتخب الأول“.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب الجزائر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي وأمامه رباعي خط الدفاع جمال بلعمري وعبد القادر بدران وحسين بن عيادة وإلياس شتي.

ويقود خط الوسط أيوب عبد اللاوي وسفيان بن دبكة وأمامهما أمير سعيود وعلى الأطراف ياسين براهيمي ويوسف بلايلي وفي الهجوم بغداد بونجاح.

يواجه المنتخب الوطني في الواحدة ظهرا " الثانية عشرة بتوقيت الخرطوم" من يوم الاربعاء 1 ديسمبر 2021 المنتخب الجزائري على ملعب احمد بن علي في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من كاس العربFIFA قطر2021

واختتم المنتخب تحضيراته بمران في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء لمدة 45 دقيقة. pic.twitter.com/PCtGKW2dez — SFA-Sudan Football Association (@SFA1936) November 30, 2021

السودان.. والبداية القوية

يتطلع منتخب السودان لتحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس العرب خاصة أن هذه البطولة تعد بروفة قوية قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية في الشهر المقبل.

وقال المدرب الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب السودان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”كان من المهم لنا التأهل إلى كأس العرب، نحن نملك منتخباً قوياً ونهدف لتمثيل الكرة السودانية بأفضل صورة في كأس العرب وكأس الأمم الأفريقية“.

وأضاف: ”منتخب الجزائر منافس صعب وقوي والمباراة لن تكون سهلة لنا ولكننا نسعى أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا“.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب السودان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي أبوعشرين وأمامه رباعي خط الدفاع أمير كمال وأحمد آدم بيبو ومحمد إرنق وفارس عبد الله.

ويقود خط الوسط نصر الدين الشغيل ومحمد الرشيد ويميناً أطهر الطاهر ويساراً ولي الدين خضر وفي الهجوم محمد عبد الرحمن وياسر مزمل.

وقال السوداني عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة صعبة للغاية بين المنتخبين خاصة أن منتخب السودان يشارك بتشكيلته الكاملة كما أن منتخب الجزائر يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الأساسيين.

وأوضح أن المنتخب السوداني فريق يتطور وفيلود مدرب صاحب خبرات كما أن منتخب الجزائر هو بطل أفريقيا والمواجهة ستكون صعبة بين الفريقين.