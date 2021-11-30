مدرب العراق يدخل أرض الملعب لمنع لاعبه من إعادة تسديد ركلة الجزاء (فيديو)

شهدت مباراة منتخبي العراق وعمان، التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء في بطولة كأس العرب، موقفا غريبا لزيليكو بتروفيتش، مدرب المنتخب العراقي، خلال أحداث الشوط الثاني من المواجهة.

واقتحم بتروفيتش أرضية الملعب خلال الدقائق الأخيرة من المباراة لمنع لاعبه أيمن حسين من تسديد ركلة الجزاء المعادة بعد إهداره المرة الأولى، وبالفعل انبرى حسن عبد الكريم لتنفيذ ركلة الجزاء في المحاولة الثانية وسجلها في الشباك.

وأثار تصرف مدرب منتخب العراق استغراب جميع من كان في الملعب، حيث قام لاعبوه بإخراجه من الملعب حتى لا يتعرض لعقوبة من حكم اللقاء.

واضطر منتخب العراق إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه ياسر صفاء قاسم لحصوله على بطاقتين صفراويين في الدقيقتين 50 و 68 من عمر المباراة.

وقال بتروفيتش، عقب المباراة: ”أعلم أن تصرفي كان غير جيد، ولا أريد أن أبرر، وبنفس الوقت سعيد لنجاح حسن بتسديد ركلة الجزاء، وأريد أن أقول لأيمن حسين أنا آسف وأعتذر، ليس لدي شيء شخصي معك لكن ما فعلته هو لمصلحتك“.

شاهد بتروفيتش مدرب #العراق ينزل إلى الملعب لمنع اللاعب أيمن حسين من تسديدة ركلة الجزاء المعادة بعد إهداره المرة الأولى.. #مونديال_العرب pic.twitter.com/JUA408Kngf — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021

وانتزع العراق التعادل 1-1 مع سلطنة عمان بفضل هدف من ركلة جزاء في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع في اليوم الافتتاحي لكأس العرب لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وتقدم المنتخب العماني بعد 78 دقيقة على استاد الجنوب عن طريق صالح اليحيائي، وبدا في طريقه لانتزاع النقاط الثلاث مع وصول المباراة إلى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

لكن الحكم سعيد مارتينيز القادم من هندوراس أشار إلى علامة الجزاء بعد مراجعة الفيديو؛ بسبب لمسة يد ضد المدافع أمجد الحارثي.

وفي نهاية مثيرة للمباراة، تصدى الحارس العماني أحمد الرواحي لتسديدة البديل أيمن حسين من علامة الجزاء، قبل أن يأمر الحكم بإعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم الحارس من على خط المرمى قبل تنفيذ المخالفة.

وانبرى حسن عبد الكريم لتنفيذ ركلة الجزاء في المحاولة الثانية، وأرسل الحارس العماني في الجهة الخاطئة معادلا النتيجة للعراق، الذي كان يخوض مباراته الأولى تحت قيادة المدرب زيليكو بتروفيتش، عقب انفصاله عن الهولندي المخضرم ديك أدفوكات في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتلتقي قطر صاحبة الضيافة مع البحرين بطلة الخليج في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.