كأس العرب.. المنتخب العراقي يقتنص تعادلا قاتلا من عمان

اقتنص المنتخب العراقي تعادلا قاتلا من أنياب نظيره العماني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في مستهل مشوارهما بافتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وحصل المنتخب العماني على ركلة جزاء في الدقيقة 76، بعد تدخل قوي على أمجد الحارثي، وانبرى لها صلاح اليحيائي وأسكنها شباك العراق في الدقيقة 77.

وكان المنتخب العراقي الأفضل في الشوط الأول، لكنه لم يستغل هذا الأمر في الوصول لمرمى نظيره العماني.

وفي الشوط الثاني استغل المنتخب العماني الطرد في صفوف نظيره العراقي ليفرض سيطرته.

ولكن المنتخب العراقي حقق تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء سجلها حسن عبد الكريم جبار، بعد إعادة ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس العماني، ولكن الحكم أعادها مرة أخرى بعد العودة لتقنية حكم الفيديو، ليسجل منها العراق التعادل.

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب العماني المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخبا قطر والبحرين قبل مواجهتهما في وقت لاحق، ويقبع العراق في ذيل المجموعة.

منتخب عمان تقدم 1-0 العراق. الدقيقة 78 ..صلاح اليحيائي .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/Q89C16fat4 — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2021

تونس تقسو على موريتانيا بخماسية

وفي مباراة أخرى، سجل سيف الدين الجزيري وفراس بالعربي ثنائية لكل منهما، ليحقق منتخب تونس فوزا كبيرا 5-1 على موريتانيا، اليوم الثلاثاء، في افتتاح كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وفرض منتخب تونس ضغطا هجوميا على دفاع منافسه منذ البداية، وصنع سلسلة من الفرص قبل أن يتوج أفضليته بثلاثة أهداف قرب نهاية الشوط الأول، ويضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني.

افتتح الجزيري مهاجم الزمالك المصري التسجيل لتونس في الدقيقة 39، وأضاف بالعربي صانع لعب عجمان الإماراتي الهدف الثاني من تسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق.

وعاد الجزيري ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لتونس بالكعب في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يقلص منتخب موريتانيا الفارق من ركلة جزاء، سددها بنجاح مولاي أحمد خليل قبل الاستراحة.

وعزز بالعربي تفوق تونس عندما أحرز الهدف الرابع والثنائية الشخصية بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يكمل البديل يوسف المساكني الخماسية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحقق منتخب تونس بداية قوية، ليحصد أول ثلاث نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا سوريا والإمارات.

* بداية واعدة وسريعة

بدأ منتخب تونس المباراة مهاجما معتمدا على قوة خط وسطه بقيادة فرجاني ساسي ومهارة بالعربي وحنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسرعة فخر الدين بن يوسف، وتحركات مهاجمه الجزيري الرائعة داخل المنطقة.

وسنحت أول فرصة لتونس عندما هيأ الجزيري كرة بالرأس نحو زميله بالعربي الذي سددها نحو المرمى، لكن حارس موريتانيا بابكر ديوب أنقذها بعد ست دقائق من البداية.

وكاد منتخب موريتانيا أن يباغت منافسه عندما سدد حمي الطنجي كرة تغير مسارها، لكن فاروق بن مصطفى أنقذ الموقف بقدمه في الدقيقة 14.

وجاء رد تونس سريعا عندما ارتقى بن يوسف ليحول برأسه كرة بعد ركلة حرة جانبية نفذها المجبري ارتدت من العارضة بعدها بدقيقة واحدة.

وتلقى الجزيري تمريرة رائعة من خط الوسط، لينفرد بحارس مرمى موريتانيا، لكنه سدد الكرة خارج الشباك في الدقيقة 23.

ولاحت لمهاجم تونس فرصة أخرى عندما استقبل كرة من تمريرة عرضية على صدره، قبل أن يسددها قوية استقرت في يد حارس موريتانيا البديل ناموري دياو.

وسنحت فرصة خطيرة لموريتانيا عندما فشل حارس تونس فاروق بن مصطفى في التعامل مع كرة من ركلة ركنية، وسددها الطنجي برأسه في القائم.

وجاء رد تونس قاسيا عندما مرر المجبري كرة نحو الجزيري ليسددها المهاجم بقوة في الشباك.

وبعد ثلاث دقائق أخرى انتزع بالعربي الكرة من مدافع موريتانيا، قبل أن يسددها بشكل رائع في الزاوية البعيدة ويضاعف النتيجة لتونس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تلقى الجزيري تمريرة بالرأس من بن يوسف ليسددها نحو المرمى، لكن حارس موريتانيا أعادها نحو مهاجم الزمالك المصري ليضعها بكعبه في الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لموريتانيا بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، ونفذ اللاعب خليل الركلة بنجاح ليقلص الفارق لمنتخب بلاده في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني سجل بالعربي هدفه الشخصي الثاني، ليؤكد تفوق تونس على منافسه.

وأجرى مدرب تونس العديد من التغييرات ودفع بنعيم السليطي ويوسف المساكني وغيلان الشعلالي وياسين الشيخاوي، ورغم ذلك واصل سيطرته المطلقة على اللعب مستفيدا من انهيار منافسه.

وأنقذ حارس مرمى موريتانيا تسديدة أرضية للشيخاوي من وضع انفراد، قبل أن يتصدى لتسديدة أخرى من لاعب الوسط محمد علي بن رمضان.

وأكمل المساكني مهرجان الأهداف عندما تلقى تمريرة من زميله الشيخاوي تابعها في الشباك، ليوجه منتخب تونس تحذيرا شديدا لمنافسيه في البطولة.