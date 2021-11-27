التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد العربي في الدوري الكويتي

تقام اليوم السبت مواجهة قوية تجمع بين القادسية وضيفه العربي على ملعب (صباح السالم) ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الكويتي.

وتقام اليوم أيضا مواجهة أخرى تجمع بين السالمية والشباب في منافسات الجولة ذاتها.

المباراة القادمة |

القادسية 🆚 العربي

🏆 الدوري الممتاز لكرة القدم

🕕 7:30 م

🏟 استاد صباح السالم بالنادي العربي pic.twitter.com/30fDeOEiDA — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) November 26, 2021

وانطلقت الجولة يوم الخميس الماضي بتعادل الفحيحيل مع النصر دون أهداف، ثم فاز كاظمة على اليرموك بنتيجة 3/1 أمس الجمعة، وتغلب الكويت على التضامن بنتيجة 1/0.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة القادسية ضد العربي في الدوري الكويتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (صباح السالم) الساعة 19:35 بتوقيت الكويت.

وتنقل المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق خليل البلوشي.

مواجهات #القادسية والعربي في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم pic.twitter.com/jSVHA6gyXa — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) November 26, 2021

ترتيب الفريقين

يحتل العربي المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 4/1 على حساب التضامن.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 3 نقاط بعد أن تغلب في الجولة الأولى على حساب الشباب بنتيجة 2/0.

ويتصدر الترتيب حاليا فريق الكويت برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كاظمة صاحب المركز الثاني.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 27 سبتمبر الماضي في نصف نهائي كأس الأمير الكويتي وانتهت بفوز القادسية بنتيجة 1/0.

ولم يفز العربي في آخر 4 مواجهات ضد القادسية منذ تغلبه يوم 29 أكتوبر 2020 بنتيجة 3/2.

🗓 غدا السبت

العربي 🆚 كاظمة

⏱ 5:25 مساءً

• ملعب الكويت 2

• دوري الأشبال لكرة القدم pic.twitter.com/FVPEbzkPAU — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) November 26, 2021

أسلحة القادسية

يراهن القادسية على تفوقه في اللقاءات الأخيرة ضد العربي وآخرها مواجهة كأس الأمير.

ويقود القادسية المدرب الجزائري خير الدين مضوي، وتبدو صفوف الفريق مكتملة قبل مواجهة العربي.

ويعتمد مضوي على تشكيلته التي تضم الحارس خالد الرشيدي، وأمامه رباعي خط الدفاع العراقي علي فايز وخالد إبراهيم وسلطان صلبوخ والألباني لورينس تراشي.

ويقود خط الوسط محمد خليل وعبد العزيز وادي ويمينا أحمد الظفيري ويسارا البوسني بنيامين تاتار، مع ثنائي الهجوم عيد الرشيدي والأردني أحمد الرياحي.

أوراق العربي

يدخل العربي المواجهة باحثا عن مواصلة بدايته المميزة في حملته للدفاع عن لقب الدوري الكويتي.

ويقود العربي المدرب الكرواتي أنتي ميشا، ويفتقد الفريق خدمات لاعبه محمد عبد الرسول بسبب الإصابة بينما تحيط الشكوك بجاهزية الثنائي بندر سلامة والتونسي أيمن محمود.

ويعتمد المدرب ميشا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سليمان عبدالغفور، وأمامه أحمد إبراهيم وجمعة عبود ومحمد فريح وعيسى وليد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سلطان العنزي وبجواره عبد الله الشمالي والليبي السنوسي الهادي والكرواتي جوسيب كينيزيفتش مع ثنائي الهجوم السوري علاء الدالي وعلي خلف.

وقال حسام عبد العال لاعب كاظمة الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة القادسية والعربي ديربي مثير وخارج التوقعات، خاصة أن المواجهة ما زالت في بداية الموسم.

وأوضح أن خير الدين مضوي مدرب القادسية لديه خبرات مميزة ولكنه يواجه العربي حامل اللقب، كما أن هناك لاعبين أصحاب قدرات جيدة مثل علاء الدالي والسنوسي الهادي في صفوف العربي والرياحي والظفيري في القادسية.