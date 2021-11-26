قائمة المنتخب الأردني لكأس العرب فيفا 2021

كشف المدرب العراقي عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني قائمة النشامى النهائية للمشاركة في كأس العرب فيفا 2021، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت قائمة المنتخب الأردني التي تكونت من 23 لاعبا كالتالي:

حراس المرمى: معتز ياسين، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية.

الدفاع: محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، مهند خير الله، عبد الله نصيب، الحوراني، إحسان، أحمد ثائر.

الوسط: محمود مرضي، العوضات، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، ياسين البخيت، أحمد سريوة.

الهجوم: حمزة الدردور وبهاء فيصل وعلي علوان ويزن النعيمات.

وتم استبعاد محمد أبو زريق ”شرارة“ من القائمة رغم القدرات الفنية والمهارية التي يتمتع بها اللاعب.

ويلعب المنتخب الأردني في كأس العرب فيفا 2021 في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب والسعودية وفلسطين.

ويستهل النشامى مشوارهم في البطولة بمواجهة السعودية يوم 1 ديسمبر، ثم يلعبون مع المغرب يوم 4 ديسمبر، وفي الجولة الثالثة مع فلسطين يوم 7 ديسمبر.

ويسعى المنتخب الأردني للمنافسة على لقب كأس العرب فيفا 2021 بعد الخروج من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل، في أفضل إعداد لقطر لاختبار ملاعبها ومنشآتها، قبل عام واحد على استضافة كأس العالم العام المقبل.

وتوفر البطولة التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا) فرصة رائعة للمنتخبات والجماهير لمعايشة روح قطر، والاستمتاع باستعداداتها الرائعة التي ستحتضن مباريات كأس العالم في 2022.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، بينها عشرة من عرب آسيا وستة من عرب أفريقيا. وتنقسم المجموعات الأربع إلى ما يلي:

المجموعة الأولى:

قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة، مع العراق وسلطنة عُمان والبحرين.

المجموعة الثانية:

تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.

المجموعة الثالثة:

السعودية والمغرب والأردن وفلسطين.

المجموعة الرابعة:

الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

نظام بطولة كأس العرب فيفا 2021

يتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وهكذا حتى المباراة النهائية التي ستقام على إستاد البيت في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.