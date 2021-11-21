الفيصلي يهزم الوحدات بثلاثية ويضرب موعدًا مع السلط في نهائي كأس الأردن

ضرب نادي الفيصلي موعدًا مع السلط في نهائي كأس الأردن، بعدما تغلب 3/1 على منافسه الوحدات، اليوم الأحد، في نصف نهائي البطولة.

ومنح الحكم ”الفيصلي“ ركلة جزاء تسبب بها محمد الدميري، وسجل منها مجدي العطار الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 45.\

بقبضة من #حديد نسور الزعيم تحلق للنهائي بعد إقصاء الوحدات و بالثلاثة 💪🏼 🔚 نـهـايـة المـبـاراة 🔵 الفيصلي 3 الوحدات 1#الفيصلي 🦅#كأس_الأردن pic.twitter.com/UMD1uSIgyu — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) November 21, 2021

وسجل يوسف أبو جلبوش هدفين في الدقيقتين 55 و59 لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي 3/0، وجاء الهدف الأول بعدما خطف الكرة من دفاع الوحدات وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد داخل شباك الحارس أحمد عبد الستار.

وسجل المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي هدف حفظ ماء الوجه للوحدات في الدقيقة 87.

وثأر الفيصلي من الوحدات الذي فاز عليه ذهابًا وإيابًا في الدوري الأردني، موسم 2021/2022، علمًا بأن الرمثا نال اللقب.

وكسر الفيصلي سطوة منافسه الوحدات الذي فاز عليه في آخر 5 مواجهات في مختلف المسابقات.

ومن شان هذه الخسارة أن تزيد الضغوط على عبدالله أبو زمع مدرب الوحدات الذي خسر نهائي درع الاتحاد أمام الجليل بركلات الترجيح، علما أن الجليل هبط إلى دوري الدرجة الأولى، كما خسر لقب الدوري الأردني لصالح الرمثا.

وتأهل الفيصلي إلى المباراة النهائية، حيث سيلعب مع السلط الذي أطاح بمنافسه الحسين إربد بعدما تفوق عليه 2/0.

وبعد شوط أول سلبي سجل رونالد وانجا الهدف الأول للسلط في الدقيقة 63، في حين سجل زيد جمال أبو عابد الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الفيصلي والسلط، يوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

وسبق أن تواجه الفيصلي والسلط في الدوري الأردني، موسم 2021/2022، حيث فاز السلط 1/0 في المباراة الأولى، قبل أن يتعادلا 1/1 في المباراة الثانية.

وسبق أن نال الفيصلي لقب الدوري الأردني 20 مرة آخرها النسخة الأخيرة، موسم 2018/2019، في حين لم يسبق للسلط أن توج باللقب.

ولم تقم بطولة كأس الأردن، الموسم الماضي، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

مشوار الفيصلي والوحدات

فاز الفيصلي على اتحاد الرمثا بنتيجة 6/1 في دور الـ32 ثم تخطى عقبة الرمثا بنتيجة 1/0 في دور الـ16 قبل أن يطيح بمنافسه سحاب بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 عقب التعادل دون أهداف في ربع النهائي.

وتأهل الوحدات بعدما فاز على شباب حوارة بنتيجة 4/1 في دور الـ32، ثم فاز على الجليل بنتيجة 4/0 في دور الـ16، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 2-/ في ربع النهائي.