التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفيصلي ضد الوحدات في كأس الأردن

تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”عمان“ الدولي لمتابعة لقاء الكلاسيكو المرتقب بين الوحدات والفيصلي في نصف نهائي بطولة كأس الأردن.

ويسبق هذه المواجهة لقاء آخر مثير بين السلط والحسين إربد، لتحديد طرفي نهائي البطولة والذي سيقام يوم الخميس المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الفيصلي والوحدات في كأس الأردن:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الوحدات والفيصلي في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت الأردن.

وتذاع المباراة عبر قناة ”الأردنية الرياضية“ والتي ستذيع _أيضا_ مباراة السلط والحسين إربد.

مشوار الفريقين

فاز الفيصلي على اتحاد الرمثا بنتيجة 6-1 في دور الـ32 ثم تخطى عقبة الرمثا بنتيجة 1-0 في دور الـ16 قبل أن يطيح بمنافسه سحاب بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 عقب التعادل دون أهداف في ربع النهائي.

وتأهل الوحدات بعدما فاز على شباب حوارة بنتيجة 4-1 في دور الـ32 ثم فاز على الجليل بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

أسلحة الفيصلي

يخوض الفيصلي المواجهة المرتقبة ضد الوحدات باحثًا عن مصالحة جماهيره ومحاولة إنهاء الموسم ببطولة بعد احتلال المركز الرابع بالدوري الأردني والخروج من كأس الاتحاد الآسيوي.

ويعول الفيصلي بقيادة مدربه محمود الحديد على الروح المعنوية المرتفعة بعد الجلسة التي عقدها مسؤولو النادي مع اللاعبين ومحاولة شحذ الهمم للتأهل إلى اللقاء النهائي والتتويج بالبطولة.

ويعتمد الفيصلي على تشكيلة تضم _على الأرجح_ حارس المرمى يزيد أبو ليلى وأمامه عدي زهران وبراء مرعي ومحمد زريقات وسالم العجالين في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط أنس الجبارات ونزار الرشدان وعلى الأطراف مجدي العطار وورد البري وفي الهجوم يوسف أبو جلبوش وأمامه عبد الله عوض.

وأكد طارق يحيى، مدرب الفيصلي الأردني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الفيصلي تراجع بشكل واضح، مشيرًا إلى أن مباراة الوحدات فرصة مهمة للفيلصي لاستعادة ثقة جماهيره.

وقال يحيى، إن الفيصلي بحاجة للفوز ببطولة تعيد إليه الثقة خاصة مع وجود تجاه لتجديد الدماء والدفع بعناصر مميزة.

أوراق الوحدات

يخوض الوحدات مواجهة الفيصلي _أيضًا_ باحثًا عن مصالحة جماهيره بعد ضياع لقب الدوري لصالح الرمثا.

ويقود الوحدات المدير الفني عبد الله أبوزمع الذي حاول تحفيز لاعبيه ومطالبتهم بالبحث عن مصالحة الجماهير وتعويضهم عن خسارة لقب الدوري.

ويعتمد الوحدات على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد عبد الستار وأمامه رباعي الدفاع عبد الله نصيب ويزن العرب وفراس شلباية ومحمد الدميري.

ويقود خط الوسط رجائي عايد وأحمد ثائر مع أحمد زريق يمينًا ومهند أبو طه يسارًا بينما يقود خط الهجوم محمود زعترة وعبد العزيز إنداي.

وقال علاء إبراهيم، مهاجم الوحدات الأردني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الوحدات له دوافع قوية من أجل تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد ضياع لقب الدوري.

وأشار إلى أن إنداي من المهاجمين المميزين ويستطيع قيادة هجوم الوحدات لهز شباك الفيصلي مؤكداً أن تجانس وتناغم لاعبي الوحدات وخبراتهم أكبر مما يقدمه الفيصلي.