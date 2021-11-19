مع تبقي عام واحد.. هل قطر جاهزة لاستضافة كأس العالم 2022؟

يصادف يوم الأحد المقبل بداية العد التنازلي قبل عام واحد على افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وهي البطولة التي تقام لأول مرة في شتاء النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وستقام مباراة الافتتاح يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني 2022 في ملعب البيت البالغ سعته 60 ألف متفرج.

رسميًا.. المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم عن أوروبا والمتنافسة على الملحق https://t.co/CjYOgTafH5 pic.twitter.com/rjIDkBJC3G — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

وستكون الانطلاقة بمثابة زفرة ارتياح لمنظمي البطولة، حيث ستتحول الأنظار إلى كرة القدم بعد العديد من الأمور المثيرة للجدل خارج الملعب.

وبالنظر إلى أن قطر ستكون أصغر دولة تستضيف كأس العالم ووجود الملاعب داخل وعلى أطراف العاصمة الدوحة فيمكن للمشجعين حضور عدة مباريات في يوم واحد.

أما الجماهير أمام شاشات التلفزيون سيحظون بأمر لا سابق له بإقامة أربع مباريات في يوم واحد.

ولن تتكرر المشكلة التي واجهتها البرازيل في 2014 باستمرار العمل في الملاعب حتى قرب البطولة.

فوفقا للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم البطولة، فقد اكتمل العمل في خمسة من ثمانية ملاعب تستضيف النهائيات.

كما سيتم افتتاح ملعبين آخرين هما البيت وراس أبو عبود خلال كأس العرب، وهي البطولة التي تقام كتجربة لكأس العالم وتنطلق في 30 نوفمبر وتنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول أي اليوم الذي من المفترض أن يشهد نهائي كأس العالم.

وسيكون ملعب لوسيل هو الوحيد المتبقي والذي يحتضن نهائي كأس العالم.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) الأسبوع الحالي: ”بالنسبة لكل محبي كرة القدم ستكون البطولة مثل متجر الألعاب للأطفال“.

وأضاف: ”فهناك ثمانية ملاعب على أحدث طراز وبعضها من أجمل الملاعب في العالم في محيط 50 كيلومترا من بعضها البعض، لذا ستكون أمرا رائعا. كأس العالم فرصة للتعرف على ثقافات أخرى وشعوب أخرى“.

والتنقل في الدوحة لن يكون مشكلة وفقا للجنة المنظمة.

وأبلغت فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث، الصحفيين: ”عندما يتعلق الأمر بالتقدم في العمل فقد أكملنا 98% من أعمال البنية التحتية“.

معوقات

وأدى الطقس الحار في منطقة الخليج إلى تغيير الموعد المعتاد لكأس العالم من الصيف إلى شهر نوفمبر ليتداخل مع مواعيد بطولات الدوري الكبرى في أوروبا والخليج وأفريقيا.

وتأمل قطر في اجتذاب 1.2 مليون زائر للبطولة، وهو ما يمثل نحو ثلث تعداد سكانها.

ويجب على كل الجماهير الحاضرة أن تحصل على تطعيم فيروس كورونا، كما أبلغ المنظمون رويترز أنه من المتوقع أن يكون هناك 130 ألف غرفة، وهو ما لا يكفي العدد المتوقع من الجماهير.

وأعلن المنظمون عن تفاصيل جزئية بشأن أين وكيف الحصول على تلك الغرف، وأن العدد الكلي سيتم إعلانه قريبا مع وجود ”قرى المشجعين“ الصحراوية والفنادق العائمة في الميناء من بين الحلول المحتملة.

وفي نهاية الشهر الماضي، قالت اللجنة المنظمة إن قطر وقعت عقدا حتى نهاية 2022 مع مجموعة فنادق أكور لإدارة الوحدات السكنية التي ستقيم بها الجماهير أثناء البطولة.

ونقلت وسائل إعلام عن حسن الذوادي الأمين العام للجنة المشاريع والإرث ورئيس اللجنة المنظمة قوله، إن قرار الاستفادة من الوحدات السكنية الموجودة في قطر سيضمن أن يكون لبلاده ”سوق فندقي مستدام لن يجعلها تعاني من وجود غرف فندقية زائدة عن الحد بعد 2022“.

وأبلغ مسؤول قطري رويترز أن أكور ستدير أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في قطر.

ويمكن لجماهير القوى التقليدية في كأس العالم البدء في وضع خطط لرحلاتهم.

فالبرازيل والأرجنتين تأهلتا إلى البطولة بالفعل وانتهت الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية بتأهل فرنسا حاملة اللقب، وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وهولندا.

وربما تكون أوروغواي هي أبرز الغائبين عن البطولة بالنظر إلى نتائجها المتواضعة في تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما يجب على إيطاليا بطلة أوروبا والبرتغال خوض الملحق الأوروبي المعقد مع عشرة منتخبات أخرى.