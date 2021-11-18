رسميا.. فاليريو تيتسا‬⁩ مدربا للمنتخب السوري

أعلن ‏الاتحاد السوري لكرة القدم تعيين الروماني فاليريو تيتسا‬⁩ مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا للمدرب المحلي نزار محروس؛ لاستكمال مشوار ”نسور قاسيون“ في تصفيات ⁧‫كأس العالم‬⁩ 2022.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان: ”أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم تسمية المدرب الروماني تيتا فاليريو مدربا للمنتخب الوطني الأول خلال الاستحقاقات القادمة“.

وأضاف: ”من المقرر أن يصل المدرب الجديد إلى دمشق، يوم الثلاثاء القادم، على أن يتم تشكيل الجهازين الفني والإداري لاحقا“.

وسبق أن قاد فاليريو تيتسا‬⁩، البالغ من العمر 55 عاما، المنتخب السوري الأول لمدة 3 أشهر بين ديسمبر 2010 وفبراير 2011، كما قاد نادي الاتحاد السوري، والفيصلي ونادي الحسين الأردنيين، والشارقة الإماراتي، والنصر الكويتي، والشرطة والطلبة والميناء في العراق، والصفاء والنجمة في لبنان.

ويوم الثلاثاء، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إقالة نزار محروس، من منصبه مدربا للمنتخب الأول؛ بعد الخسارة 0/3 أمام إيران في الجولة السادسة من الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد السوري عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، إن اللجنة المؤقتة المسؤولة عن الاتحاد أقالت الجهازين الفني والإداري، وستعلن اسم المدرب الجديد في غضون 48 ساعة.

وأبقت الخسارة منتخب سوريا دون فوز في 6 مباريات، حيث يتذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، لكنه ما زال يملك فرصة الوصول إلى الملحق من خلال احتلال المركز الثالث في المجموعة.

وتعادل منتخب سوريا 1/1 مع الإمارات، وبذات النتيجة مع العراق، في حين خسر 1/0 و0/3 أمام إيران، و1/2 أمام كوريا الجنوبية، و2/3 أمام لبنان.

ويتبقى لمنتخب سوريا 4 مباريات في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث من المقرر أن يلعب مع الإمارات وكوريا الجنوبية في يناير وفبراير، على أن يواجه لبنان والعراق في آخر جولتين في مارس 2022.

إقالة نزار محروس مدرب سوريا بعد الخسارة أمام إيران في تصفيات كأس العالم https://t.co/NktkJMutGd pic.twitter.com/u9RoLOGGse — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

ولم يسبق لمنتخب سوريا التأهل إلى كأس العالم، علما أنه تأهل إلى الملحق في عام 2017، لكنه تعادل 1/1 وخسر 1/2 أمام أستراليا.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد عين المدرب المحلي نزار محروس مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا للتونسي نبيل معلول، وسبق لنزار محروس (58 عاما) أن تولى مهمة تدريب منتخب سوريا من قبل عامي 2004 و2011.