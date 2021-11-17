إسراء مبيضين أول حكمة لمباراة رجال في الأردن: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية.. ورونالدو لاعبي المفضل (حوار)

أعربت الحكم الدولي إسراء مبيضين، عن فخرها، بكونها أول حكم امرأة يقود مباراة للرجال في الدوري الأردني لكرة القدم.

وأدار طاقم نسائي مكون من حكم الساحة إسراء مبيضين، والمساعدات إسلام العبادي، وصابرين العبادي، وحنين مراد، مباراة جمعت فريقي سحاب والبقعة، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الأردني الذي أسدل عنه الستارة الأسبوع الماضي بتتويج فريق الرمثا بطلا للدوري.

وقالت مبيضين في لقاء مع ”إرم نيوز“، إنها شعرت بالفخر والحماسة لكونها أول حكم امرأة تقود مباراة كرة قدم للرجال في الدوري الأردني.

وأكدت مبيضين أنها جاهزة لقيادة أي مباراة في دوري المحترفين للرجال مهما كانت صعوبة وحساسية اللقاء.

ولفتت مبيضين إلى أنها بدأت مسيرتها التحكيمية عام 2009، إلى أن أصبحت حكما دوليا عام 2019.

وقالت إسراء مبيضين ”كنت لاعبة بفريق الجامعة وفي السنة الثانية عملوا دورة مستجدين، ومنها انتقلت من لاعبة إلى حكم لأنه ممنوع الجمع بين لاعبة وحكم، وأشعر بالفخر بالطبع لكوني أول حكم سيدة تقود مباراة بدوري المحترفين، ومعي طاقم دولي نخبة من السيدات“.

وأضافت ”أكثر شعور غلب علينا في هذه المباراة كان الحماسة وكنا فخورين وسعداء، لسنا كطاقم كامل ولكن التقبل الذي لقيناه من ناحية المجتمع واللاعبين ووجودنا بينهم، وكان ثمة توتر بالطبع ألا نكون على قدر المسؤولية ولكن الحمدلله كنا على قدر المسؤولية كمباراة أولى بالدوري“.

وتابعت ”وجدنا ردود فعل جيدة بتواجد العنصر النسوي من اللاعبين والمدربين وكانوا يشجعوننا ويعطوننا الدافع لتقديم ما لدينا، ولكن هناك اعتراضات حصلت طبعا داخل الملعب وهذا أمر طبيعي من أي لاعب ضد الحكام ولم يجاملونا، وبالطبع أي شيء فيه آراء سلبية وأخرى إيجابية، والناس بعضهم لم يتقبل الأمر ولكن في الموسم المقبل يكون الوضع أسهل، وما في حكم يخاف في الملعب ولكن بالعكس الحماسة تكون أكثر“.

وأشارت ”التحكيم النسوي الأردني متميز، فنحن أول طاقم عربي في آسيا لدينا 4 حكام ولا يوجد دول أخرى 4 حكمات نخبة، وحكمنا في كاس العالم للجامعات في الصين، وفي أول دوري سعودي للسيدات كنا متواجدين فيه، وحكمنا في تصفيات آسيا“.

وعن ميولها التشجيعية، قالت ”أشجع عالميا ريال مدريد، ومنتخب البرازيل، وأفضل لاعب في العالم بالنسبة لي هو كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وسابقا كان النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، وأفضل لاعب عربي بالنسبة لي هو محمد صلاح، نجم ليفربول وفخر العرب، وهو من اللاعبين في القمة حاليا ويطالب الشارع الرياضي أن يحصل على الكرة الذهبية وهو يستحقها بأدائه الرائع“.

واختتمت حديثها ”أوجه نصيحة للبنات إن أي حاجة تحبون تقدمونها قدموها بشغف، وستسمعون إحباطات في البداية ومطبات وانتقادات وكلمة لأ ستسمعونها كثيرا، ولكن مفيش حاجة سهلة، وكل هدف لا بد أن تتعب عليه لكي تصل لحلمك“.