رياضة

وفاة مرزوق سعيد لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الأسبق
تاريخ النشر: 16 نوفمبر 2021 20:32 GMT
تاريخ التحديث: 16 نوفمبر 2021 20:45 GMT

وفاة مرزوق سعيد لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الأسبق

أعلن اتحاد الكرة الكويتي عن وفاة مرزوق سعيد، لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الأسبق، يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 77 عاما. ونعى اتحاد الكرة عبر حسابه على "تويتر"

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن اتحاد الكرة الكويتي عن وفاة مرزوق سعيد، لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الأسبق، يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 77 عاما.

ونعى اتحاد الكرة عبر حسابه على ”تويتر“ النجم الراحل، قائلا: ”يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة سعيد الكرام لوفاة لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت السابق مرزوق سعيد رحمه الله“.

كما تقدم النادي العربي بتعزية للراحل، قائلا: ”يتقدم النادي العربي الرياضي بأحر التعازي لوفاة المغفور له باذن الله، الكابتن مرزوق سعيد.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

مرزوق من مواليد سنة 1944، وبدأ مشواره مع كرة القدم في فريق الكواكب بقصر دسمان، ثم بدأ يتألق مع فريق مدرسة المتنبي الابتدائية، ومنه انضم إلى النادي العربي، وبدأ مشواره الدولي مع المنتخب الكويتي في عام 1961.

ولقب بـ“الصخرة السوداء“ و“صخرة الدفاع“، نظرًا لتميزه بالهدوء والثقة الكبيرة بالنفس، كما اشتهر أيضًا بالتسديدات القوية، ولم يغب عن الملاعب إلا بسبب الإصابة.

ويعد الراحل مرزوق سعيد أول لاعب كويتي يعرض عليه الاحتراف في الخارج، بعدما تلقى عرضًا في سنة 1966 من نادي جوراني البرازيلي، لكن لصعوبة ظروفه في ذلك الوقت رفض العرض وفضل البقاء مع ناديه والمنتخب الكويتي.

أقيمت مباراة اعتزاله عام 1983 بين فريق النادي العربي ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وفاز حينها العربي بهدفين مقابل هدف.

ولقب نجم العربي الراحل بـ“الصخرة“، ونجح في تسجيل تاريخ كبير مع الفريق الذي توج معه بالعديد من الألقاب وخاض مباريات تاريخية.

وكان مرزوق سعيد قائدا لمنتخب الكويت في مبارياته الدولية الأخيرة، التي اختتمها بحصد لقب كأس الخليج عام 1974.

لم يقتصر نشاط مرزوق على لعبة كرة القدم، حيث بزغ نجمه في ألعاب القوى ونال لقب بطل الكويت في 100 متر عدو، وكان لاعب كرة يد من الطراز الأول في فريق العربي أيضًا، وكان من أوائل من مارسوا هذه اللعبة في الكويت حتى وصل للعب في المنتخب.

يذكر أن أشهر أهداف الراحل جاءت في نهائي كأس الأمير 1965/1966 وفي نهائي كأس الأمير 1968/1969.

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