أعلن اتحاد الكرة الكويتي عن وفاة مرزوق سعيد، لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت الأسبق، يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 77 عاما.

ونعى اتحاد الكرة عبر حسابه على ”تويتر“ النجم الراحل، قائلا: ”يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة سعيد الكرام لوفاة لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت السابق مرزوق سعيد رحمه الله“.

يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة سعيد الكرام لوفاة لاعب النادي العربي ومنتخب الكويت السابق مرزوق سعيد رحمه الله. pic.twitter.com/2IazDrTfmg — KuwaitFA (@KuwaitFA) November 16, 2021

كما تقدم النادي العربي بتعزية للراحل، قائلا: ”يتقدم النادي العربي الرياضي بأحر التعازي لوفاة المغفور له باذن الله، الكابتن مرزوق سعيد.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

⬛ تعزية يتقدم النادي العربي الرياضي بأحر التعازي لوفاة المغفور له باذن الله، الكابتن مرزوق سعيد إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/RKCUTb1cye — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) November 16, 2021

مرزوق من مواليد سنة 1944، وبدأ مشواره مع كرة القدم في فريق الكواكب بقصر دسمان، ثم بدأ يتألق مع فريق مدرسة المتنبي الابتدائية، ومنه انضم إلى النادي العربي، وبدأ مشواره الدولي مع المنتخب الكويتي في عام 1961.

ولقب بـ“الصخرة السوداء“ و“صخرة الدفاع“، نظرًا لتميزه بالهدوء والثقة الكبيرة بالنفس، كما اشتهر أيضًا بالتسديدات القوية، ولم يغب عن الملاعب إلا بسبب الإصابة.

ويعد الراحل مرزوق سعيد أول لاعب كويتي يعرض عليه الاحتراف في الخارج، بعدما تلقى عرضًا في سنة 1966 من نادي جوراني البرازيلي، لكن لصعوبة ظروفه في ذلك الوقت رفض العرض وفضل البقاء مع ناديه والمنتخب الكويتي.

أقيمت مباراة اعتزاله عام 1983 بين فريق النادي العربي ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وفاز حينها العربي بهدفين مقابل هدف.

الى جيل تويتر وصناع القرار في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهيئة الرياضة|

مر على الكرة الكويتية آلاف اللاعبين، ومرزوق سعيد، هو من بين "الاكثر تأثيراً" في تاريخ كرة القدم الكويتية.#الإزرق_الجذور_السجل_1902_2015 https://t.co/9VT3bLBjGN pic.twitter.com/nlor18S3fQ — مرزوق العجمي (@MarzouqAlajmi) November 16, 2021

ولقب نجم العربي الراحل بـ“الصخرة“، ونجح في تسجيل تاريخ كبير مع الفريق الذي توج معه بالعديد من الألقاب وخاض مباريات تاريخية.

وكان مرزوق سعيد قائدا لمنتخب الكويت في مبارياته الدولية الأخيرة، التي اختتمها بحصد لقب كأس الخليج عام 1974.

لم يقتصر نشاط مرزوق على لعبة كرة القدم، حيث بزغ نجمه في ألعاب القوى ونال لقب بطل الكويت في 100 متر عدو، وكان لاعب كرة يد من الطراز الأول في فريق العربي أيضًا، وكان من أوائل من مارسوا هذه اللعبة في الكويت حتى وصل للعب في المنتخب.

يذكر أن أشهر أهداف الراحل جاءت في نهائي كأس الأمير 1965/1966 وفي نهائي كأس الأمير 1968/1969.