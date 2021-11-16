إقالة نزار محروس مدرب سوريا بعد الخسارة أمام إيران في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إقالة نزار محروس، مدرب المنتخب الوطني، بعد الخسارة 3-صفر أمام إيران في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء.

وبقي منتخب سوريا دون فوز في ست مباريات ليتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطتين، لكنه يبقى يملك فرصة في الوصول إلى الملحق.

وقال الاتحاد السوري في صفحته على ”فيسبوك“، إن اللجنة المؤقتة المسؤولة عن الاتحاد أقالت الجهازين الفني والإداري وستعلن اسم المدرب الجديد في غضون 48 ساعة.

وتتأخر سوريا بأربع نقاط عن الإمارات صاحبة المركز الثالث قبل آخر أربع جولات من التصفيات.

ويلعب ثالث الترتيب في هذه المجموعة مع نظيره في المجموعة الثانية، ويتأهل الفائز لخوض مواجهة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى على بطاقة الظهور في قطر العام المقبل.

ويصعد أول منتخبين مباشرة في المجموعة إلى نهائيات كأس العالم.

وسجل سردار أزمون، في الدقيقة 33، وإحسان حاج صافي، في الدقيقة 42 من ضربة جزاء، وعلي غوليزاده، في الدقيقة 89، أهداف الفوز لصالح المنتخب الياباني.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فازت الإمارات على لبنان 1-0 على إستاد صيدا الدولي، وكوريا الجنوبية على العراق 3-0 على إستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لكوريا الجنوبية و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق ونقطتين لسوريا.

وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 27 يناير 2022، حيث يلتقي العراق مع إيران، وكوريا الجنوبية مع لبنان، وسوريا مع الإمارات.

وبعد أن كان منتخب قطر ضمن التأهل إلى كأس العالم بصفته يمثل الدولة المضيفة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

🇱🇧 لبنان 0⃣-1⃣ الإمارات 🇦🇪

🇮🇶 العراق 0⃣-3⃣ كوريا الجنوبية 🇰🇷

🇸🇾 سوريا 0⃣-3⃣ إيران 🇮🇷 📊 ترتيب المجموعة الأولى في الدور النهائي من #التصفيات_الآسيوية – الطريق إلى قطر بعد مباريات الجولة السادسة! pic.twitter.com/MVW3Q6OhcR — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 16, 2021

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد عين المدرب المحلي نزار محروس مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا للتونسي نبيل معلول.

وسبق لنزار محروس (58 عاما) أن تولى مهمة تدريب منتخب سوريا من قبل عامي 2004 و2011، كما درب أندية عربية عديدة أبرزها الجيش والوحدة السوريين، والصفاء والعهد اللبنانيين، والشباب والفيصلي والجزيرة في الأردن، وأربيل في كردستان العراق، وحتا والإمارات الإماراتيين.

كما مثل نزار محروس منتخب سوريا من عام 1982 وحتى عام 1994، وشارك في أكثر من 100 مباراة دولية، ولعب مع أندية محلية (الوحدة، الجيش، تشرين) وفريق صحم العماني.