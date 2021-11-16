الضغوط تزداد على ديفيد بيكهام لإلغاء عقد تعيينه سفيرا لكأس العالم قطر 2022

قالت صيحفة ديلي ميل إن الضغوط تزداد على النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام للتراجع عن قراره الخاص بالتعاقد مع قطر ليكون وجها دعائيا لنهائيات كأس العالم المقبلة وذلك بسبب ظروف العمال في الدولة المنظمة لنهائيات كأس العالم.

وأكد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن ظروف العمال في قطر قد تدهورت أكثر، كما حثت الدولة الخليجية على تسليط الضوء على محنتهم.

ورفض مقربون من ديفيد بيكهام التعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي يشير _أيضا_ لفشل قطر مستضيفة كأس العالم في التحقيق حول وفاة عمال في منشآت بسبب العمل الطويل والشاق في ظروف مناخية صعبة.

وقبل عام من انطلاقة كأس العالم يسافر ديفيد بيكهام لقطر نهاية الأسبوع الجاري لحضور جائزة قطر الكبرى وسيواجه أسئلة غير مريحة عندما يبدأ حملة الترويج لنهائيات كأس العالم.

وحسب مصدر رفيع المستوى من اليونيسيف ـ إحدى المنظمات التي يعتبر عمل بيكهام الخيري معها مهمّا خلال 15 سنةـ فقد فزعت بسبب توقيعه لصفقة بملايين الجنيهات مع القطريين.

ووقع بيكهام عقدا مقابل 150 مليون جنيه إسترليني لمدة عشر سنوات مقبلة مع قطر ليكون سفيرا لكأس العالم وللبلاد بشكل عام.

وقالت منظمة العفو الدولية أن النجم الإنجليزي كان يجب أن يستخدم منصبه لإبقاء انتباه العالم على قضايا حقوق الإنسان المحيطة بالمباريات في كأس العالم السنة المقبلة.

وقالت المنظمة ”يتمتع ديفيد بيكهام بشخصية عالمية فريدة توفر العديد من الفرص لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في قطر ”.

ولتغيير موقفه يحتاج ديفيد بيكهام لتحول كبير في مواقفه فقد سبق أن صرح في 2019 خلال زيارة لقطر أنه يعتبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صديقا وقال ”أعتقد بالنسبة لي أن ما تريده في كأس العالم هو أن تصل لمكان وتشعر فيه بالسعادة ”.

ويرسم تقرير منظمة العفو الدولية المكون من 48 صفحة صورة قاتمة لما يواجهه العمال المهاجرون من ظروف قاسية مع وعود من القطريين بإلغاء نظام الكفالة والذي منع العديد من العمال من مغادرة البلاد أو تغيير العمل دون إذن من صاحب العمل.

وحث المدير العام لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا لاعبي المنتخب الإنجليزي الحاليين والطاقم الفني على التحدث علانية عن الأمر في بيان قال فيه ”الاتحاد الإنجليزي جزء من مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول حقوق العمال في قطر ويمكنه الضغط على السلطات في الدوحة لتعزيز حماية العمال المهاجرين والتحقيق في وفيات العمال والمساعدة في تشكيل بطولة بإرث إيجابي حقا“.

وسبق لديفيد بيكهام أن ارتدى قميص باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لدولة قطر.