الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل حول "جنس" لاعبة منتخب إيران للسيدات ويؤكد أنها أنثى

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين، الجدل حول ”جنس“ لاعبة المنتخب الإيراني التي طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتأكد منها.

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وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكد أن نتائج التحقق أثبتت جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات، وأكد أنها أنثى.

وقالت الوكالة إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأ تحقيقا بعد خطاب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران، الذي فاز على منتخبنا للسيدات في المباراة الفاصلة في التصفيات الآسيوية.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إنه بيّن أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

وكان الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، قد نشر تغريدة تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الآسيوي، ويطالب من خلاله، بضرورة ”فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات“.

وأشار الخطاب: ”بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات“.

واختتم الخطاب: ”نأمل أن يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، للحفاظ على نزاهة اللعبة في آسيا، ونتطلع إلى الاستماع منكم بشأن نتيجة هذا التحقيق“.

وكان المنتخب الإيراني للسيدات، قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4/2.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

وأقيمت المباراة على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، بالتعادل دون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للمنتخب الإيراني، الذي تصدر المجموعة السابعة.

وكان المنتخبان الإيراني والأردني، متعادلين قبل المباراة بالنقاط (3 لكل منهما) وبالأهداف، بعد فوز كل منهما على بنغلادش بخماسية نظيفة؟