اتحاد الكرة الأردني يطالب بالتحقّق من "جنس" لاعبة كرة قدم إيرانية

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، في خطاب رسمي لنظيره الآسيوي، بضرورة التحقيق من (جنس) إحدى لاعبات منتخب إيران، والتي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.

وشدد الخطاب، على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

ونشر الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، تغريدة تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الآسيوي، ويطالب من خلاله، بضرورة ”فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات“.

وأشار الخطاب: ”بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات“.

واختتم الخطاب: ”نأمل أن يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، للحفاظ على نزاهة اللعبة في آسيا، ونتطلع إلى الاستماع منكم بشأن نتيجة هذا التحقيق“.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

وحقق المنتخب الإيراني للسيدات، إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4-2.

وأقيمت المباراة على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، بالتعادل من دون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت للمنتخب الإيراني، الذي تصدر المجموعة السابعة.

وكان المنتخبان الإيراني والأردني، متعادلين قبل المباراة بالنقاط (3 لكل منهما) وبالأهداف، بعد فوز كل منهما على بنغلادش بخماسية نظيفة.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني بالتصفيات، لمرافقة منتخبات اليابان، وأستراليا، والصين التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة لكأس آسيا 2022.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل منتخب إيران إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات، في حين أخفق المنتخب الأردني في الحصول على بطاقة التأهل، بعد أن كان شارك في النسختين الماضيتين من النهائيات.