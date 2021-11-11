منتخب الكويت يخسر 0/7 أمام التشيك في مباراة ودية

تلقى المنتخب الكويتي خسارة ثقيلة قوامها 7 أهداف خلال مباراته الودية مع منتخب التشيك، اليوم الخميس.

ولم يقدم المنتخب الكويتي الذي يدربه الإسباني كارلوس غونزاليس أداء جيدا رغم أن المنتخب التشيكي لعب بالعديد من العناصر غير الأساسية.

وعلى استاد آندروف، سجل المنتخب التشيكي هدفين في الشوط الأول بتوقيع أنتونين باراك وجاكوب بيسيك في الدقيقتين 26 و45 على الترتيب.

وعاد جاكوب بيسيك وسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للتشيك في الدقيقة 46، قبل أن يسجل توماس سوسيك الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وواصل منتخب التشيك عروضه القوية وسجل الهدف الخامس بتوقيع فيليب نوفاك في الدقيقة 60، في حين سجل جان سيكورا الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 83 و88.

وكانت آخر مشاركتين للكويت في خليجي 22 في السعودية عام 2014، وأتبعها بالمشاركة في كأس آسيا 2015 حيث ودع فيهما من الدور الأول.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكويتي مباراة ودية أمام ليتوانيا يوم الإثنين المقبل.

وفشل المنتخب الكويتي في التأهل إلى كأس العرب بعدما خسر 0/2 أمام البحرين في يونيو الماضي، في منافسات الأدوار التمهيدية.

أما منتخب التشيك فيستعد لخوض مباراته الأخيرة في المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يواجه ضيفه منتخب إستونيا يوم الثلاثاء المقبل.

وحصد منتخب التشيك 11 نقطة من 7 مباريات ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة، ويتأخر بـ5 نقاط عن منتخب بلجيكا الذي لعب 6 مباريات.

وودع منتخب الكويت تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في المرحلة الثانية بعدما حصد 14 نقطة من 8 مباريات حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تفتتح منافسات الدوري الكويتي للموسم 2021/2022 يوم الجمعة 19 نوفمبر، حيث يلعب كاظمة مع الفحيحيل، على أن يلعب العربي، حامل لقب الموسم الماضي، مع التضامن يوم السبت، 20 نوفمبر، وفي اليوم ذاته يلعب النصر مع السالمية.

ويوم الأحد 21 نوفمبر يلعب الكويت مع اليرموك، والشباب مع القادسية.

وحصد العربي لقب الدوري الكويتي الموسم الماضي بعدما حصد 44 نقطة من 18 مباراة.

في حين من المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس الأمير الكويتي 2020/2021 يوم 21 ديسمبر حيث يلعب الكويت مع القادسية.